Inwoners van Oirschot willen aquaduct in A58, maar Rijkswaterstaat blijft bij brede brug

In Oirschot strijden ze voor een aquaduct vergroot

Een groep mensen uit Oirschot, verenigd in het Pact van Oirschot, wil bij hun dorp een aquaduct in de A58. De snelweg wordt daar verbreed van twee naar drie rijstroken en een breder viaduct zou te veel overlast geven. Maar wat Rijkswaterstaat betreft gaat het verkeer ook in de toekomst via een brug over het Wilhelminakanaal, want een aquaduct is veel te duur

Met een aquaduct komt de snelweg verdiept te liggen en niet verhoogd zoals nu de plannen zijn. “Het is voor de omgeving veel beter dan zo’n lelijke brug”, zegt Hans van Woensel van het Pact van Oirschot.

In de video zie je hoe de nieuwe A58 er bij Oirschot uit gaat zien volgens de huidige plannen:

Wachten op privacy instellingen...

"Wij willen wel voor een aquaduct strijden"

Dat een aquaduct veel te duur zou zijn, bestrijdt het ‘pact’. En de actievoerders krijgen daarbij steun van de gemeente Oirschot. Die gaat nu onderzoeken hoe duur een aquaduct in de praktijk is, vertelt wethouder Ad van Beek: “Als je ziet wat er met een viaduct allemaal aan overlast blijft, dan is een aquaduct weliswaar kostbaarder, maar het lost ook heel veel problemen op.”

Eerder werd berekend dat een aquaduct 55 miljoen euro duurder is dan een brug. De totale kosten voor het verbreden van het traject tussen Eindhoven en Tilburg bedragen ruim 300 miljoen euro.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt echter voet bij stuk. In een reactie laat een woordvoerder weten dat er niet van de plannen voor het viaduct wordt afgeweken. In 2025 wordt begonnen met de bouw.