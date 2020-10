NAC Breda en Jong PSV zegevieren in Keuken Kampioen Divisie

NAC Breda en PSV hebben zaterdag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. PSV klopte Telstar en NAC versterkte de koppositie door Jong Ajax te kloppen.

NAC won met 4-0. Sydney van Hooijdonk was de grote man aan Bredase zijde. Hij was goed voor drie treffers.

Jong PSV-Telstar

Jong PSV won vrijdagavond in Velzen-IJmuiden met 3-0 van Telstar. Twee spelers maakten hun eerste doelpunt voor de Eindhovense ploeg: Djenairo Daniëls en Kristófer Kristinsson. Bij rust was in Eindhoven nog niet gescoord. Daarna nam Nigel Thomas de openingstreffer voor zijn rekening. Drie minuten daarna viel de 2-0 door Daniëls en was de strijd beslist. Kristinsson bepaalde de eindstand op 3-0. Jong PSV stijgt door deze zege naar de zevende plaats op de ranglijst.