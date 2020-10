NAC Breda veegt Jong Ajax van het veld, Sydney van Hooijdonk grote man met drie treffers

NAC Breda heeft de koppositie in de Keuken kampioen Divisie vrijdagavond verder verstevigd. De ploeg van coach Maurice Steijn klopte Jong Ajax met 4-0.

Sydney van Hooijdonk was de grote man aan Bredase zijde. Hij was goed voor drie treffers. Hij opende de score in de negende minuut door een penalty te benutten en was daarna ook in de 32e en de 74e minuut trefzeker. Nick Venema nam de vierde treffer voor zijn rekening.