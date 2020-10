NAC wint van Jong Ajax dankzij hattrick Van Hooijdonk, Jong PSV veel te sterk voor Telstar

NAC Breda heeft zijn koppositie in de Keuken Kampioen Divisie met verve verdedigd. De ploeg wees Jong Ajax vrijdagavond met duidelijke cijfers terug: 4-0. Jong PSV won eerder op de avond met 3-0 van Telstar. Twee spelers maakten hun eerste doelpunt voor de Eindhovense ploeg: Djenairo Daniëls en Kristófer Kristinsson.

Jong PSV - Telstar Bij rust was in Eindhoven nog niet gescoord. Daarna nam Nigel Thomas de openingstreffer voor zijn rekening. Drie minuten daarna viel de 2-0 door Daniëls en was de strijd beslist. Kristinsson bepaalde de eindstand op 3-0.

NAC - Jong Ajax

Sydney van Hooijdonk was in Breda de grote man. De spits, die eerder had gedreigd met vertrek, scoorde driemaal. Voor rust was hij al twee keer succesvol, de eerste maal uit een penalty. Nick Venema was verantwoordelijk voor de vierde treffer. Zowel NAC als Jong Ajax kreeg tweemaal geel.