Trouwfeest met 180 bezoekers beëindigd in Tilburg maar geen boetes: 'Onbegonnen werk'

Bij een bruiloftsfeest in Tilburg-Noord waren vrijdagavond 180 gasten aanwezig. De politie maakte vroegtijdig een einde aan het evenement aan de Zevenheuvelenweg waarbij maar dertig personen aanwezig mochten zijn.

"De agenten zagen door een open deur dat de coronamaatregelen binnen grof werden overschreden", aldus de woordvoerder. Op last van de politie is het feest beëindigd en is iedereen naar huis gestuurd. De mensen van het trouwfeest werkten mee met ons."