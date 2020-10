Eigenaresse zaal trouwfeest met 180 bezoekers spreekt lezing politie tegen: 'Vanmiddag weer feest'

Volgens de eigenaresse van feestzaal La Reine in Tilburg-Noord waren er minder dan 180 gasten aanwezig bij een bruiloft vrijdagavond. Volgens haar klopt het aantal dat de politie zaterdagmorgen meldde niet. Op het exacte aantal bezoekers gaat ze echter niet in.

Marokkaanse bruiloft in twee zalen

Volgens de eigenaresse werd er vrijdagavond een Marokkaanse bruiloft gevierd. De bezoekers waren in twee groepen verdeeld. De vrouwen werden ondergebracht in de hoofdzaal en de mannelijke bezoekers in een kleinere zaal. De grote zaal biedt doorgaans ruimte aan enkele honderden bezoekers.