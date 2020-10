Foodhal in Tilburgse Spoorzone moet plaats bieden aan 500 gasten

Restaurant Eve (foto: Tonnie Vossen). vergroot

In het voormalige pand van EVE in de Tilburgse Spoorzone opent in de lente van 2021 een foodhall de deuren. Het eetplein moet plaats bieden aan 500 gasten.

Dat meldt het Brabants Dagblad zaterdag. Het is niet de eerste foodhall van Brabant. Ook Breda en Eindhoven kennen het concept. Het idee voor een Tilburgse vestiging komt van de uitbaters van de Down Town Gourmet Market in Eindhoven.

Zij zien brood in een Tilburgs eetplein. Ze willen er vijftien tot achttien 'keukeneenheden' stallen waar zelfstandige koks allerlei gerechten kunnen bereiden.

Failliet

Voor de bediening en ondersteunende faciliteiten zorgen de ondernemers uit Eindhoven. Inclusief de afwas. Het plan voor een foodhall past in de plannen van het stadsbestuur.

Nadat restaurant EVE in mei op de fles ging, kocht de gemeente Tilburg het gebouw met interieur. Het koopcontract met de nieuwe exploitanten is zo goed als rond. De koopsom houden beide partijen geheim.

