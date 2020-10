Bruidegom 'Babs Benny' uit Den Bosch kreeg de smaak te pakken en is nu trouwambtenaar

'BABS Benny' doet het op zijn eigen manier. vergroot

"Een trouwdag moet een onvergetelijke dag zijn. Daarbij probeer ik een onvergetelijke trouwambtenaar te zijn", aldus Benny Hölzken uit Den Bosch. Sinds twee jaar trouwt hij stellen en doet dat onder de naam 'Babs Benny'. Als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) waarmee je, zoals hij het zelf zegt, 'de blits kan maken',

Kleurrijke tattoos, hippe kleren en een onafscheidelijk hoedje op zijn hoofd. 'Babs Benny' heeft zijn eigen stijl gevonden als trouwambtenaar. "Niet te formeel, maar wel eerlijk en liefdevol. Ik zorg dat ik de stellen die ik trouw vooraf ook echt leer kennen en probeer er dan een persoonlijke, leuke en vooral liefdevolle en vrolijke ceremonie van te maken."

'Geweldige reacties op ons liefdesverhaal'

Benny kwam op het idee toen hij zelf trouwde met zijn vriend Johan. "Die ceremonie was prachtig. We deelden ons liefdesverhaal met de mensen om ons heen en daar kreeg ik geweldige reacties op. Dat motiveerde me zo dat ik daar verder in wilde."

Dus ging hij cursussen en trainingen volgen. Daarbij merkte hij dat hij zijn opgedane ervaringen in de entertainment en de horeca goed kon gebruiken in zijn nieuwe rol als trouwambtenaar. Al snel had hij flink wat opdrachten.

Verwarring op de trouwfoto

"Homo- en heterostellen. Ik vind het allemaal even leuk om te doen. Als ik maar een klik voel. De liefde is natuurlijk allesbepalend. Bij homostellen merk ik overigens wel dat vrouwen me eerder kiezen dan mannen. Dat is natuurlijk ook voor het plaatje. Twee trouwende mannen en een man als trouwambtenaar. Dat kan op de video of de foto's voor verwarring zorgen", zegt hij lachend.

Maar ook Babs Benny merkt de gevolgen van de coronacrisis. Na een flitsende start als BABS is zijn agenda de komende maanden vooralsnog een stuk leger.

Bruiloft met beperkingen

"Veel stellen verplaatsen hun bruiloft vanwege de vele beperkingen. De afgelopen zomer ging het nog wel, zeker omdat ook veel bruiloften buiten konden plaatsvinden. Dat is de komende maanden natuurlijk anders, dus ik heb het nu wat rustiger."

Maar Benny heeft zijn draai gevonden en verwacht deze periode wel te kunnen overbruggen.

"Nu is het lastig, maar getrouwd zal er altijd blijven. Zeker als er maar weinig mensen op de bruiloft kunnen komen is de omlijsting voor de foto's en video nog belangrijker voor de achterban die er niet bij kan zijn. Ik hoop als opvallende trouwambtenaar dan toch een steentje bij te dragen om er voor iedereen toch iets onvergetelijks van te maken."