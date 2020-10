Sportclubs streamen hun wedstrijden live nu er geen publiek welkom is langs de lijn

Een livestream via bijvoorbeeld Instagram biedt uitkomst vergroot

Nu de komende drie weken geen publiek langs de lijn mag staan, zoeken amateurclubs naar creatieve oplossingen zodat mensen de wedstrijden toch kunnen zien. Zoals een livestream op sociale media. Niet hetzelfde als aanmoedigen langs het veld maar beter dan niets.

SV Rood-Wit '62 uit Helmond is een van die verenigingen. De club gebruikt haar Instagram-account om wedstrijden live te streamen. "De komende weken kan er geen publiek bij zijn maar niet getreurd, Rood-Wit 62 biedt ouders en supporters de mogelijkheid om de wedstrijden te volgen via een livestream. Helaas is het niet mogelijk om alle wedstrijden te streamen", laat de club weten. Zondag worden er twee wedstrijden via Instagram uitgezonden.

Een ander kanaal dat sportclubs in deze coronatijd gebruiken, is YouTube. Zoals hockeyclub De Warande uit Oosterhout, die zaterdag een wedstrijd uitzond via de populaire videowebsite.

Ook voetbalclub De Valk uit Valkenswaard gebruikt YouTube om wedstrijden te streamen. "De Valk maakt met de inspanning van vrijwilligers, ondanks de huidige coronaregelgeving, het mogelijk om toch uw favoriete team te bekijken", schrijft de club op haar website. Bezoekers die willen kijken, worden doorverwezen naar een besloten YouTube-kanaal.

Meer voetbalclubs kiezen voor deze oplossing, zoals voetbalclub DSE in Etten-Leur. De vereniging zet YouTube in nu er geen supporters langs de lijn mogen staan. "Omdat er aanstaande zondag geen supporters welkom zijn bij de wedstrijd DSE 1 - VVR 1 hebben we besloten de wedstrijd live uit te zenden." Ook deze club heeft op haar website een aparte link naar YouTube zodat supporters toch kunnen kijken.

