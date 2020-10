Koninklijke onderscheiding voor de zoekhonden van Signi: 'Ben helemaal overdonderd'

Vierhonderd vermiste mensen heeft stichting Signi Zoekhonden uit De Rips inmiddels teruggevonden. Een indrukwekkend aantal, vond ook koning Willem-Alexander. En daarom kregen de twee oprichters van Signi zaterdag een lintje.

Ze zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een extra feestelijk tintje bij het vijftienjarig bestaan van de stichting. Signi zoekt met haar honden al jaren naar mensen onder het puin en in het water.

De Stichting Signi Zoekhonden is niet alleen in Nederland actief, maar gaat ook regelmatig naar het buitenland. Daar zochten de honden onder meer naar overlevenden van orkaan Katrina in de VS en de tsunami in Thailand.