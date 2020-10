Steven Kruijswijk kan favorietenrol Giro d'Italia nog niet waarmaken

Steven Kruijswijk op trainingsstage (foto: Team Jumbo-Visma). vergroot

Steven Kruijswijk heeft zijn favorietenrol voor winst bij de Giro d'Italia nog niet kunnen waarmaken. Op de eerste dag van de Ronde van Italië verprutste hij zijn tijdrit. Hij verloor 1 minuut en 44 seconden op koploper Filippo Ganna, die slechts een kwartiertje nodig had voor zijn tijdrit.

Malini Witlox Geschreven door

Kruijswijk noteerde 17.08 op de streep na een individuele tijdrit over 15 kilometer van Monreale naar Palermo. Het was in het klassement goed voor de 96e plaats.

De tijdrit begon met een klimmetje naar de kathedraal van Monreale, waarna het in dalende lijn richting het centrum van Palermo ging. De harde zijwind was een extra obstakel voor de renners op de tijdritfietsen met dichte wielen. Er waren veel valpartijen.

'Merkte dat ik de snelheid niet haalde'

Kruijswijk weet zijn grote tijdverlies ook aan de straffe wind. Die draaide in de loop van de dag en leverde hem vooral nadeel op, vertelde de renner van Jumbo-Visma aan de finish in de Siciliaanse stad Palermo. "Zonde dat ik zoveel tijd verlies, maar de omstandigheden pakten voor mij ongunstig uit. De wind was gedraaid. In de verkenning werd ik naar voren geblazen de stad in en hoefde ik bijna niet te trappen."

Maar toen zat de wind niet mee. "In de wedstrijd was het veel kalmer. Ik dacht eerst dat het beter zou zijn voor mij, minder gevaarlijk, maar het voordeel van de wind in de rug was weggevallen. Ik moest nu richting de stad veel meer werken en merkte al snel dat ik de snelheid niet haalde."

Tweede etappe is 149 kilometer lang

Zondag wacht de wielrenners een etappe van 149 kilometer met aankomst in Agrigento.