Man laat zich niet intimideren door straatrover en pakt vuurwapen af

Een straatrover heeft zaterdagavond rond tien uur geprobeerd om iemand te beroven op de Dertien Loten in Den Bosch. Hij bedreigde zijn slachtoffer met een vuurwapen en wilde geld.

De politie doet onderzoek. Er is in de omgeving gezocht naar de dader. Hij is nog niet gevonden. Volgens de politie is de dader een jaar of twintig, droeg hij een groene jas en is hij licht getint.