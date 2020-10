Man aangehouden voor steekpartij bij huis in Veldhoven, jongen gewond aan rug

Het slachtoffer van de steekpartij wordt behandeld aan de Heemweg (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). De politie bezig met haar onderzoek op de Ringoven (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het slachtoffer van de steekpartij wordt behandeld aan de Heemweg (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De man die zondagmorgen is aangehouden vanwege een steekpartij in Veldhoven is de bewoner van het huis aan de Ringoven waar dit incident gebeurde. Bij de steekpartij raakte een jongen van zeventien gewond aan zijn rug.

Het slachtoffer werd een eindje verderop, aan de Heemweg, gevonden. Hij zat achterop een scooter bij een bekende van hem en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat zich in het huis een conflict heeft afgespeeld, dat uit de hand is gelopen. De aanleiding voor de ruzie wordt nog onderzocht. In en om het huis heeft de politie al naar sporen gezocht.

De steekpartij werd rond tien over vijf zondagmorgen gemeld. Zowel politie als een ambulance werd direct ingeschakeld. De verdachte is om halfzes opgepakt.

