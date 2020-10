Zes mensen gewond bij botsing van twee auto's in Bergen op Zoom

De Polo en de Mercedes na de botsing (foto: Remco de Ruijter). De ravage na het ongeluk (foto: Remco de Ruijter). Volgende Vorige vergroot 1/2 De Polo en de Mercedes na de botsing (foto: Remco de Ruijter).

Zes mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een botsing van twee auto’s in Bergen op Zoom. Rond kwart over tien werd een Mercedes achterop geramd door een Volkswagen Polo. De slachtoffers zaten in de twee auto’s. Allen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Beide auto’s zijn total-loss.

De Mercedes stond voorgesorteerd om rechts af te slaan richting het Boerenverdriet. Plotseling botste er een Polo bovenop, die vanuit de Van Gorkumweg kwam. De Mercedes reed door de klap een verkeerslicht voor fietsers uit de grond en kwam een eindje verderop weer tot stilstand.

Troep op de weg

Het is niet bekend waar de slachtoffers vandaan komen en hoe ernstig gewond ze zijn. Het is evenmin duidelijk of er iets aan de hand was met de bestuurder van de Polo. De T-splitsing moest enige tijd worden afgesloten om de ravage op te ruimen en het wegdek schoon te maken.