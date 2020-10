Coronanieuws: 4007 nieuwe coronabesmettingen in een dag, toename Tilburg zet niet door

Foto: GGD West-Brabant vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

485 coronabesmettingen in Brabant in de afgelopen 24 uur.

4007 nieuwe gevallen in heel Nederland, een dagrecord.

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.

De politie moest afgelopen nacht diverse illegale feesten door heel Nederland stilleggen.

14.25 - Toename Tilburg zet niet door

Zaterdag nam het aantal nieuwe coronagevallen in Tilburg snel toe maar die toename heeft zondag niet doorgezet. In Tilburg werden zondag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 zaterdag.

14.20 - 4007 nieuwe coronabesmettingen

In een dag tijd zijn er in Nederland 4007 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er voor het eerst meer dan 4000. Zaterdag telde het instituut 3972 nieuwe besmettingen. Dat getal is bijgesteld naar 3971.

In Brabant zijn er 485 nieuwe besmettingen bijgekomen. Over de afgelopen zeven dagen zijn er in heel Nederland ruim 24.000 nieuwe besmettingen gemeld.

In de gemeente Amsterdam nam het aantal besmettingen het meest toe, met 457. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag met 267 en 256 positieve tests.

14.00 - Utrecht wil alcoholverkoop aan banden leggen

De verkoop van alcohol na 22.00 uur in de gemeente Utrecht wordt mogelijk aan banden gelegd. Volgens een woordvoerster is de gemeente in gesprek met lokale ondernemers "om gezamenlijk te kijken wat daarin mogelijk is". Ook beraadt Utrecht zich op mogelijkheden voor extra maatregelen. Welke dat zijn, kon ze niet zeggen.

13.00 - Verontruste reacties vanwege grote kerkdiensten

Het CDA in Staphorst heeft verontrust gereageerd op de drie grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in het diepgelovige dorp worden gehouden. In de grote kerk worden drie diensten met steeds zeshonderd mensen gehouden. Die hoeven geen mondkapje te dragen en er wordt wel gezongen. In de kerk passen drieduizend gelovigen, maar door drie diensten te houden denkt de kerk voldoende afstand te kunnen garanderen.

Hoewel bijeenkomsten met meer dan dertig mensen volgens de aangescherpte richtlijnen niet mogen, geldt een uitzondering voor religieuze bijeenkomsten. Dat er wordt gezongen komt, omdat dat een wezenlijk onderdeel van de dienst in de Hersteld Hervormde Kerk is, zegt een woordvoerder van de kerk tegen RTV Oost. "Kerken hebben een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid naar de hele gemeenschap", aldus de plaatselijke CDA-fractie in een verklaring.

12.00 - Ook illegaal feest Zaltbommel

In Zaltbommel maakte de politie zaterdag rond halfelf een eind aan feest in een bedrijfsgebouw: 21 mensen kregen een bekeuring omdat ze zich volgens de politie niet aan de coronaregels hadden gehouden.

09.53 - Illegaal feest Weert

De politie en de Mobiele Eenheid hebben zondagochtend rond negen uur in Weert een eind gemaakt aan een illegaal feest. Aan het feest deden volgens de politie ongeveer honderd mensen mee. De feestgangers waren bijeengekomen in en rond een bedrijfsloods aan de Vliesvenweg. De politie greep in na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Volgens een woordvoerster van de politie klonk er luide muziek. Het feest vond zowel binnen als buiten de loods plaats. Ook in Utrecht en in de omgeving van Haarlem vonden illegale feestjes plaats.

09.03 - 'Mondkapjes best goed idee'

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. Zeventien procent droeg al zo'n gezichtsbedekking voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak.

09.00 - Bungalowparken en hotels vol tijdens herfst

Bungalowparken zitten deze herfst vol met Nederlanders. Ook hotels in het buitengebied krijgen nauwelijks annuleringen binnen, ondanks de oplopende coronabesmettingen. Roompot Vakantieparken ziet, met de herfstvakantie voor de deur, zelfs een flinke stijging van het aantal boekingen vergeleken met de herfst van 2019. Maar ook de parken van Center Parcs en Landal Greenparks zitten grotendeels volgeboekt. Overal verblijven relatief meer Nederlanders dan gewoonlijk.

03.30 - Digitale Eet-geen-dierendag

Eet Geen Dierendag viert zondag, op Werelddierendag, zijn tiende jubileum. Stichting Wakker Dier wil mensen zo laten kennismaken met vegetarisch eten en consumenten wijzen op de voordelen van het eten van minder vlees. Vanwege de coronamaatregelen speelt Eet Geen Dierendag zich dit jaar grotendeels digitaal af. Deelnemers aan de dag kunnen via social media laten zien met welke vegetarische gerechten ze de dag vieren. De verstuurder van het leukste bericht met de hashtag #eetgeendierendag wint een jaar lang gratis vega-bitterballen.