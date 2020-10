Coronanieuws: twee derde steunt advies om mondkapje te dragen, blijkt uit peiling

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes.

Bungalowparken zitten deze herfst vol met Nederlanders. Ook hotels in het buitengebied krijgen nauwelijks annuleringen binnen.

09.53 - Illegaal feest

De politie heeft zondagochtend rond negen uur in Weert een eind gemaakt aan een illegaal feest. Aan het feest deden volgens de politie zo'n honderd mensen mee. De feestgangers waren bijeengekomen in en rond een bedrijfsloods aan de Vliesvenweg. De politie greep in na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Volgens een woordvoerster van de politie klonk er luide muziek. Het feest vond zowel binnen als buiten de loods plaats. Ook in Utrecht en Haarlem vonden illegale feestjes plaats.

09.03 - Mondkapjes

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. Zeventien procent droeg al zo'n gezichtsbedekking voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak.

09.00 - Bungalowparken en hotels vol tijdens herfst

Bungalowparken zitten deze herfst vol met Nederlanders. Ook hotels in het buitengebied krijgen nauwelijks annuleringen binnen, ondanks de oplopende coronabesmettingen. Roompot Vakantieparken ziet, met de herfstvakantie voor de deur, zelfs een flinke stijging van het aantal boekingen vergeleken met de herfst van 2019. Maar ook de parken van Center Parcs en Landal Greenparks zitten grotendeels volgeboekt. Overal verblijven relatief meer Nederlanders dan gewoonlijk.

03.30 - Digitale Eet-geen-dierendag

Eet Geen Dierendag viert zondag, op Werelddierendag, zijn tiende jubileum. Stichting Wakker Dier wil mensen zo laten kennismaken met vegetarisch eten en consumenten wijzen op de voordelen van het eten van minder vlees. Vanwege de coronamaatregelen speelt Eet Geen Dierendag zich dit jaar grotendeels digitaal af. Deelnemers aan de dag kunnen via social media laten zien met welke vegetarische gerechten ze de dag vieren. De verstuurder van het leukste bericht met de hashtag #eetgeendierendag wint een jaar lang gratis vega-bitterballen.