Gekke start nieuwe baan voor commissaris van de Koning Ina Adema: 'Eigenlijk wil je overal naartoe'

De kersverse commissaris van de Koning Ina Adema heeft door de coronacrisis een gekke begin van haar nieuwe baan. "Eigenlijk wil je overal naartoe. Je wil mensen spreken, ze ontmoeten en op werkbezoek gaan. Dat kan nu allemaal niet. Het wordt vooral digitaal", vertelt ze in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"De eerste ontmoetingen heb ik in het provinciehuis wel gehad, zodat je elkaar in ieder geval een keer in de ogen kunt kijken. Maar de hoofdlijn is 'we werken thuis', en dat geldt voor iedereen, ook voor de commissaris", aldus Adema.

"Ik probeer me te verdiepen in wat er leeft in een samenleving."

Daarmee laat ze meteen weten niet boven anderen te willen staan. Ze is als commissaris van de Koning van iedereen. "Maar ik probeer me wel te verdiepen in wat er leeft in een samenleving. Dat wil niet zeggen dat je het iedereen naar de zin kunt maken. Het is zaak om op werkbezoek te gaan, met gemeenten, instellingen, bedrijven en ook met mensen te spreken."

Een commissaris van de Koning heeft een hele andere rol dan een burgemeester. Dat ambt bekleedde Adema elf jaar. Het internationale aspect is groter en ze zal meer contact hebben met de landelijke politiek. "Het geeft een andere kijk op de dingen. Het gaat om verbinding binnen de provincie zelf. Proberen voor mensen op een positieve manier het verschil te maken."

"Als er op de persoon wordt gespeeld op Twitter dan vraag ik: waar zijn we mee bezig?"

Ook wil ze dat het in de provinciale politiek over de inhoud gaat en niet over randzaken. "De politiek moet haar rol krijgen. Als je het over de inhoud hebt op Twitter, prima. Maar als er op de persoon wordt gespeeld op Twitter dan vraag ik: waar zijn we mee bezig? Laten we proberen ons te houden aan wat er op de agenda staat en daar een goede beslissing over nemen, wat die beslissing ook is."

Wat haar zo aanspreekt aan Brabant, waar Adema burgemeester is geweest in Veghel, is ze duidelijk over. "Samen en innovatie. Aan de ene kant de dynamiek, de bedrijvigheid en energie en aan de andere kant het samen-gevoel, mooie tradities en erfgoed." De vorige commissaris van de Koning, Wim van de Donk, zei wel weleens dat het mogelijk was om Brabander te worden. "Ik denk dat dat ook is gebeurd", aldus Adema.

Ina Adema vertelt over haar afwijkende start:

