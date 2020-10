Nieuwe commissaris van de Koning Ina Adema moet Brabander zo trots maken als een Fries

Ida Adema tijdens de installatie als nieuwe commissaris van de Koning. vergroot

De Friezin Ina Adema is vrijdagmiddag geïnstalleerd als gloednieuwe commissaris van de Koning in Brabant. Ze kreeg meteen een opdracht mee van Provinciale Staten: ervoor zorgen dat Brabanders zo trots worden als een Fries. "Je zult een burgermoeder van Brabant zijn."

Jan de Vries Geschreven door

Met die woorden verwelkomde Suzanne Otters, vice-voorzitter van Provinciale Staten, Adema in haar nieuwe functie. Otters citeerde ruim uit het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis waarbij ze het accent vooral legde op het door de Tilburger bezongen gebrek aan trots. “Wij zijn in Brabant iets te bescheiden,” aldus Otters.

Ivoren toren

Adema kreeg van Provinciale Staten een ivoren voorzittershamer die haar er aan moet herinneren dat ze zich niet in een ivoren toren mag opsluiten, maar dat ze zich onder de mensen moet begeven.

Otters vertelde ook dat ze verwacht dat de commissaris van de Koning verbinding zoekt, kordaat optreedt, vernieuwend is en toegankelijk is voor iedereen.

Leen Verbeek, doyenne van de Kring van Commissarissen en commissaris van de Koning in Flevoland, hield Adema voor wat de verantwoordelijkheden van een commissaris zijn. Hij legde het accent op de rol van rijksheer, die Ina Adema ook heeft, en waarvoor ze verantwoordelijkheid aflegt aan het kabinet. Die rijksheer is verantwoordelijk voor een integer openbaar bestuur. Dat vraagt volgens Verbeek iets extra’s, omdat er de afgelopen jaren veel is veranderd als gevolg van ondermijning.

Adema-decennium

Christophe van der Maat sprak Adema toe namens Gedeputeerde Staten. Als verkeersgedeputeerde sprak hij over het vliegveld in Lelystad, de gemeente waar Adema burgemeester was. Hij bewonderde haar dat ze zo’n landelijk thema met lokale belangen heeft kunnen verbinden.

Volgens Van der Maat staat het Adema-decennium voor de deur. “We gaan er van uit dat je minstens tien jaar blijft,” aldus de gedeputeerde. “Je zult burgermoeder van Brabant zijn. Dat is een rol die bij jou past. Wij kijken er naar uit dat je voorop gaat in de strijd om samen met ons het beleid dat we hebben ingezet uit te voeren,” aldus Van der Maat.

Hij hoopte dat Adema net als de vorige commissaris, Wim van den Donk, stevig zal inzetten op bestrijding van ondermijning.

Roerig jaar

“Politiek was het een roerig jaar en het stof is nog niet neergedaald. Gedeputeerde Staten willen graag goed samenwerken met het Brabantse parlement. Wil je ons daarbij helpen?,” vroeg Van der Maat.

In haar eerste toespraak als commissaris van de Koning noemde Adema Brabant een provincie met een sterke identiteit en mooie tradities. Ze somde alle belangrijke zaken in de vier windstreken van Brabant op. Ze legde daarbij de nadruk op de innovatieve kant van Brabant.

Over de coronacrisis zei ze onder meer: “Ik heb via ziekenhuis Bernhoven de gevolgen van nabij gezien. Juist nu hebben we elkaar harder nodig dan ooit om er samen boven te komen.”

Ondermijning is volgens Adema een belangrijk thema. “Brabant loopt voorop in de aanpak hiervan. Brabantse burgemeesters treden op. Wat mij betreft gaan we op die weg voort,” aldus de nieuwkomer.

De aanwezige Statenleden in de Bois le Duc-zaal verwelkomden hun nieuwe commissaris met een ovatie. Als gevolg van de coronacrisis was dat geen staande ovatie, anders zou dat zeker zijn gebeurd.

LEES OOK: