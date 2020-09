Willem-Alexander beëdigt Ina Adema als nieuwe commissaris van de Koning

Foto: ©Rotapool / Albert Nieboer. vergroot

Ze is nog niet officieel de nieuwe commissaris van de Koning in Brabant, maar woensdagochtend mocht Ina Adema wél vast bij de koning op bezoek. Willem-Alexander heeft haar beëdigd op Paleis Noordeinde in Den Haag. Op 2 oktober wordt ze geïnstalleerd door Provinciale Staten.

Dat gebeurt dan in een speciale Statenvergadering. Ze neemt het stokje over van Wim van de Donk .

In juli werd bekend dat Adema de opvolger wordt van Van de Donk. Ze is oud-burgemeester van Veghel en huidig burgemeester van Lelystad. Wim van de Donk gaat aan de slag als rector magnificus van Tilburg University.

