Stadspenning van Den Bosch voor vertrekkende commissaris Wim van de Donk

Commissaris van de Koning Wim van de Donk (r.) ontvangt Stadspenning van Den Bosch (foto: Henk van Esch). vergroot

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft zaterdagavond in Den Bosch de Stadspenning ontvangen. Burgemeester Jack Mikkers verraste de afscheidnemende commissaris aan het eind van zijn laatste officiële optreden in de stad. Dat gebeurde tijdens The Funniest Festival Ever in de Brabanthallen. Aan de penning is ook het ereburgerschap van Den Bosch gekoppeld.

Van de Donk stopt officieel op 1 oktober als commissaris van de Koning in Brabant. Hij gaat daarna aan de slag als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University. Van de Donk was elf jaar commissaris van de Koning in Brabant en wordt opgevolgd door Ina Adema.

De Stadspenning is voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de stad. De gouden Stadspenning wordt sinds 1920 uitgereikt. Onder meer oud-burgemeester Ton Rombouts ontving deze penning.

