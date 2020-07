Nieuwe commissaris Ina Adema voorgedragen in emotionele tijd: ‘Ingewikkeldste dag van mijn leven’

Ina Adema. Foto: Fotostudio Wierd vergroot

Het is een emotionele rollercoaster voor de aanstaande commissaris van de Koning Ina Adema. Op het moment dat bekend werd gemaakt dat ze haar droombaan kreeg, nam ze afscheid van een dierbare collega. “Emoties van vreugde en groot verdriet zijn met elkaar in strijd.”

“Het was misschien wel de ingewikkeldste dag van mijn leven”, geeft ze toe. De tranen staan haar in de ogen als ze erover praat. Op het provinciehuis was vrijdag een persconferentie over haar voordracht als commissaris. Diezelfde middag nam ze afscheid van wethouder John van den Heuvel, die vorige week onverwacht overleed. “Het is allemaal heel dubbel.”

Toch maakt Adema, nu nog burgemeester van Lelystad, zaterdagmiddag tijd op haar stadhuis zodat we haar beter leren kennen. “Het besef begint langzaam te komen. Het is een droombaan en ik heb heel veel zin om in Brabant aan de slag te gaan.”

Bekijk in de video hoe Brabants haar werkkamer in Lelystad stiekem is.

Carnavalsvierder

De 52-jarige Adema heeft geen kinderen, fotografeert graag en vertelt trots over haar partner Carolien. Haar vriendin heeft een appartement in Den Bosch, waar ze binnenkort bij intrekt.

Ook niet onbelangrijk: ze viert carnaval. “Ik ga elk jaar terug naar Brabant om het te vieren. Meestal doe ik dat in Veghel of ’s-Hertogenbosch.” Of ze dan meer een Oeteldonkse of een Kuussegatse is? “Ik heb het langst in Kuussegat gewoond, dus laat ik dat maar zeggen”, lacht ze. En ze verkiest een Bossche bol boven worstenbrood.

Adema en haar partner Carolien op de foto met prins carnaval. (foto: Ina Adema) vergroot

'Geen Wim'

"Ik vind het heel belangrijk om een verbindende rol te kunnen spelen in de samenleving", vertelt Adema. Toch is ze niet de 'vrouwelijke Wim van de Donk'. "Ik ga dingen om mijn eigen manier doen en ga hem dus ook niet na proberen te doen. Als is hij wel een heel goed voorbeeld."

Ook opvallend: Nederland telt twaalf commissarissen, van wie één vrouw. “Dat daar geen balans in zit, mag helder zijn”, weet Adema. Met haar benoeming komt daar nu dus een vrouw bij. Toch benadrukt ze op haar competenties gekozen te zijn.

Loopbaan

Adema verstond en verstaat de kunst om boven de partijen te staan en knopen door te hakken. Ook werd en wordt ze zowel in Lelystad als het toenmalig zelfstandige Veghel geroemd als een persoon, die zich ook graag onder de mensen wil vertonen. En een luisterend oor biedt. “Ik ben in Veghel van Brabant gaan houden en blij om terug te mogen komen.”

In Veghel, waar ze de ambtsketen droeg van maart 2009 tot september 2016, kreeg ze het wel voor de kiezen. In november 2012 was er het dodelijk incident bij een kickboksgala in Zijtaart. In februari 2015 vonden vier jongeren, in de leeftijd van zestien tot twintig, de dood bij een verkeersongeluk in Erp. Later dat jaar werd ze geconfronteerd met een familiedrama. Een toen 17-jarige jongen uit Veghel vermoordde zijn moeder, zus en oma.

Ook politiek gezien werd het een gedenkwaardige tijd die Anema als burgemeester in de ‘foodgemeente’ beleefde. In januari 2016 ontstond veel reuring over het plan om driehonderd asielzoekers onder te brengen in het voormalige Ziekenhuis Bernhoven. Datzelfde jaar werden jongeren een omgevingsverbod voor het centrum van Veghel opgelegd, omdat ze er overlast hadden bezorgd. Adema maakte doorgaans een daadkrachtige indruk.

Ook werd in haar ambtsperiode de basis gelegd voor het opgaan van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in Meierijstad. En dat terwijl lang een fusie van Uden en Veghel meer voor de hand zou hebben gelegen.