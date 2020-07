Politiek in Lelystad ziet Ina Adema niet graag gaan: nieuwe commissaris is toegankelijk zwaargewicht

Ina Adema (foto: Omroep Flevoland). vergroot

De aanstaande benoeming van Ina Adema tot commissaris van de Koning in Brabant is overal als een verrassing gekomen. De geboren Amsterdamse werd niet of nauwelijks genoemd als mogelijke kandidaat en in de gemeente Lelystad, waar ze nog even burgemeester is, sloeg de Brabantse voordracht in als een bom. Het leidde tot positieve én negatieve reacties, zo bleek uit een ronde van Omroep Flevoland.

Sanne de Wilde, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Lelystad, noemt het zelfs teleurstellend. Ze vindt het spijtig dat Adema halverwege haar eerste periode al haar afscheid aankondigt. Bovendien gebeurde dit in een weekend, waarin juist met de benoeming van drie nieuwe wethouders een eind zou moeten komen aan een crisissituatie binnen de Lelystadse politiek.

'Daadkracht en lef'

“Dit kan er nog wel bij”, aldus De Wilde. “Zij was de voornaamste stabiele factor, die nu vertrekt. Ik gun haar het beste, maar de timing is beroerd.” Stabiliteit is één van de karaktertrekken van Adema, die het meest gewaardeerd worden. De voormalig burgemeester van de gemeente Veghel wordt ook geroemd voor haar daadkracht, haar vermogen tot verbinding, haar ‘stevig netwerk’ en haar lef.

Volgens Janneke Sparreboom, wethouder namens de VVD, heeft Adema zich in de afgelopen jaren meer dan waargemaakt. Ze betitelt de nieuwe commissaris, die behalve burgemeester in Lelystad ook vice-voorzitter is van de G40 (de veertig grootste gemeenten in ons land), een ‘handen uit de mouwen’-type.

Luc Baaten, die deze zaterdag namens InwonerPartij wordt geïnstalleerd als wethouder, noemt Adema ‘iemand die op rustige wijze de zaken benadert’ en ‘nooit in de stress’ raakt.

Jack Schoone, die vanaf dit weekend namens Leefbaar Lelystad zitting gaat nemen in het college van Burgemeester en Wethouders noemt Adema 'open en transparant'. “Haar inzet is vaak: niet piepen, maar doen wat er wél kan. Ze is een warm persoon.” De Lelystadse politiek denkt dat het vooral aan Adema te danken is dat het ziekenhuis en de jeugdgevangenis voor deze gemeente konden worden behouden, zo blijkt uit de rondgang van Omroep Flevoland.

'Absoluut heel zichtbaar'

Henk Schraa, fractievoorzitter van de ChristenUnie, spreekt van een ‘streng iemand, een politiek zwaargewicht.’ Volgens hem was Adema ook een persoon, die ‘absoluut heel zichtbaar is, in de stad en op social media.’

Voor Ashwin van Strormbroek was het achteraf misschien geen verrassing. “Het is algemeen bekend dat ze een warm hart voor Brabant heeft”, aldus de fractievoorzitter van de PVV. Bijna-wethouder Luc Baaten laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit: "Ik was er nooit van uitgegaan dat ze haar eerste termijn zou verlengen, maar dit is wel onverwachts." Het grootste compliment komt misschien wel van Jop Fackeldey, een oud-wethouder in Lelystad, die nu provinciebestuurder is in Flevoland. “Het is een fantastische stap voor haar en het is goed voor het provinciaal bestuur. Maar het wordt een enorm gemis voor Lelystad.”

Strak en zakelijk

De leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten in Brabant kunnen vanaf oktober zelf ervaren hoe Ina Adema zich in werkelijkheid manifesteert. De vergaderingen zullen strak en zakelijk verlopen, als we Emiel van der Herberg moeten geloven. De fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Lelystad: “Ze kapte discussies af als ze in herhaling dreigden te vervallen. Ook schroomde ze niet de raad af en toe vermanend toe te spreken.”

Later deze zaterdagochtend geeft Ina Adema haar eerste interview aan Omroep Brabant en horen we van haar hoe zij reageert op de overwegend positieve reacties op haar aanstaande benoeming.

