Belangenclubs positief over benoeming Ina Adema als commissaris van de Koning

Brabantse belangenclubs reageren positief op de benoeming van Ina Adema als commissaris van de Koning in Brabant. "We kennen haar niet maar hopen haar snel te ontmoeten."

Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie (BMF) had eigenlijk gehoopt op een bestuurder uit Brabant. “Toen ik las dat ze burgemeester in Lelystad was en uit Amsterdam komt, schrok ik wel even. Maar daarna las ik ook dat ze zeven jaar burgemeester in Veghel is geweest. Ze kent Brabant dus.”

Verbinden

Dingemans is vooral blij dat het geen bestuurder uit de Haagse politiek wordt. “Adema is nu nog burgemeester. Als burgemeester heb je meestal een verbindende kracht, ik hoop dat ze dat met zich meebrengt. Ze is ook juriste, dat is zeker een voordeel omdat veel vraagstukken een juridisch aspect hebben. Of ze iets met natuur en milieu heeft, weet ik niet. Dat haal ik niet uit haar profiel. In Lelystad speelt wel een zaak rondom uitbreiding van het vliegveld, maar dat is meer een Rijksaangelegenheid.”

Dingemans kent Adema niet. “We hopen haar snel te ontmoeten. Ik ben benieuwd hoe ze naar Brabantse problemen en naar onze provincie kijkt.”

Prima kandidaat

Ook voor voorzitter Marjo Klaus van Vrouwen van Nu waarin de Katholieke Vrouwen Organisatie is opgegaan, is Adema een onbekende. “Maar als ik hoor wat ze in de voordracht over haar zeggen, is het een prima kandidaat die breed gedragen wordt door alle partijen. Ze zien haar wel zitten, met zijn allen.”

Na Hanja Maij-Weggen (de voorganger van Wim van de Donk), is Ina Adema de tweede vrouw die als commissaris wordt aangesteld in Brabant. “Hoewel wij een vrouwenclub zijn, had het voor mij niet per se een vrouw hoeven te zijn. Het moet iemand zijn die goed met alle bevolkingsgroepen om kan gaan en kan verbinden. Of ze dat kan? Dat moet de toekomst uitwijzen.”

Toch is het volgens Klaus wel bijzonder dat een vrouw de komende jaren Brabant aanvoert. “Dat is altijd bijzonder. Idealiter zou je een fifty-fifty verhouding moeten hebben in bestuurslagen maar zo ver is het nog lang niet.”

