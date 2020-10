Theater helemaal omgebouwd en toch maximaal dertig bezoekers: 'Dan kan je net zo goed sluiten'

Geen uitzondering voor de theaters in Brabant-Noord, waar het Udense theater Markant van directeur Jan Wouda onder valt. Ze mogen dertig bezoekers ontvangen. "Maar dan kun je net zo goed sluiten", zegt Wouda in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Twee mensen kunnen naast elkaar zitten met schermen van plexiglas tussen en achter de stoelen. Naast de twee zitplaatsen is overal een tafeltje geplaatst. Ook is er een nieuwe klimaatinstallatie, die lucht van onderen in de zaal blaast en die boven weer afzuigt.

"Veiligheid staat voorop, maar kijk naar hoe die protocollen zijn. Kijk hoe een klimaatinstallatie in een ruimte werkt en kijk hoe de customer journey is. Hoe de gast door je gebouw gaat. In ons theater ben je permanent op anderhalve meter afstand van elkaar. Net als in een museum loop je je route. Een bruiloftsfeest is wat anders dan een theatervoorstelling. Daar lopen mensen door elkaar heen. Daar gaan mensen toch een glaasje drinken en misschien twee. Dat is in een theater allemaal te organiseren", aldus Wouda.