Verschillende coronaregels voor theaters per regio 'absurd', vindt burgemeester Den Bosch

Dat theaters in de ene regio wél een ontheffing hebben gekregen om meer dan dertig bezoekers toe te laten en in andere regio's niet, is in de ogen van burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch ongewenst. "Het klinkt absurd", zegt hij donderdag in WAKKER! op Omroep Brabant-radio. Ook zegt hij de onrust over de ontstane onduidelijkheid te snappen. "Dat spijt me", zegt hij hierover. "Maar ik sta voor mijn afweging."

Maandag staat het onderwerp in het beraad van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's volgens Mikkers zeker weer op de agenda. Het lijkt hem wenselijk dat dan wordt geconcludeerd dat er één lijn moet worden getrokken. "Dit is voor niemand goed."

Alleen in Brabant al verschillen de regels voor theaters en andere culturele instellingen nu per veiligheidsregio. In de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost hebben verschillende instellingen wél een ontheffing gekregen om meer dan dertig bezoekers binnen te laten. Terwijl de ontheffing in de regio Brabant-Noord, waar Mikkers over gaat, niet is verleend.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gaf woensdag al aan het jammer te vinden dat de regels voor theaters nu in Brabant per regio verschillen. "Ik had liever eenheid gezien."

Op de vraag of Mikkers boos is op zijn collega’s, gaat hij niet direct in. “Iedereen maakt zijn eigen afweging”, zegt hij. “En mijn afweging is dat ik geen verschil wil maken tussen theaters onderling en ook niet tussen de culturele sector en andere sectoren. We hebben nu één belang en dat is het virus bestrijden.”

De burgemeester van Den Bosch beaamt dat theaters tot nu toe heel goed hun best hebben gedaan om de coronaregels te handhaven. Maar dat geldt volgens hem ook voor heel veel andere sectoren zoals de horeca en de sport. "En daar vragen we ook offers van", benadrukt hij.

Vrijdag heeft Mikkers een gesprek met een aantal theaterdirecteuren uit zijn regio, zo geeft hij aan. Daarin wil hij met hen kijken naar hoe het verder moet na 20 oktober.

