Geen ontheffing voor theaters en bioscopen in Brabant-Noord: maximaal 30 mensen in de zaal

Burgemeester Jack Mikkers vergroot

In de veiligheidsregio Brabant-Noord wordt geen uitzondering gemaakt voor theaters en bioscopen om meer dan dertig mensen toe te mogen laten. Dat heeft voorzitter van die veiligheidsregio Jack Mikkers woensdag bekendgemaakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er binnen nog maar maximaal dertig mensen in één ruimte aanwezig zijn. Maar veel culturele instellingen hebben aan de veiligheidsregio’s een ontheffing gevraagd. Die krijgen ze in de veiligheidsregio Brabant Noord dus niet.

Zure appel

“Het is een lastig dilemma, want we willen zowel de maatschappelijke en economische gevolgen beperken, maar ook activiteiten voorkomen die veel mensen aantrekken”, zegt Mikkers. “Daarbij wil ik ook zo veel als mogelijk sectoren zoals sport, horeca en cultuur gelijk behandelen. Ik neem dit besluit dan ook met pijn in het hart, maar we moeten echt door deze zure appel heen om ervoor te zorgen dat we corona onder controle krijgen en houden in onze regio.”

Omdat het besluit zo laat op de dag bekend is gemaakt, hoeven theaters in de regio die al voorstellingen voor vanavond gepland hadden staan, die niet af te blazen. Voor de Verkadefabriek in Den Bosch en de Groene Engel in Oss wordt voor woensdagavond nog een eenmalige uitzondering gemaakt.

Drie weken

De maatregel geldt in ieder geval voor drie weken. De veiligheidsregio Brabant Noord zegt met de culturele sector in de regio in gesprek te willen over hoe het verder moet ná 20 oktober.

