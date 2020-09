Theaters en bioscopen in onzekerheid over hoeveel mensen naar binnen mogen

vergroot

Vanaf zes uur vanavond mogen er nog maar dertig mensen tegelijk ergens binnen zijn. Dat geldt óók voor theaters, bioscopen en andere culturele instellingen. Instellingen kunnen bij de verschillende veiligheidsregio’s een ontheffing aanvragen om toch meer mensen binnen te mogen laten. Maar of ze die ook krijgen is in veel gevallen nog onduidelijk.

Bij het Chassé Theater in Breda kun je in ieder geval dinsdagavond nog naar een voorstelling, maar woensdag kan het helemaal anders zijn. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft voor vanavond een ontheffing gegeven vertelt een woordvoerder van het theater. Woensdag wordt er een definitieve knoop doorgehakt.

Voor het theater kan het zomaar betekenen dat de deuren dan weer moeten sluiten. “Voor theater kan het zo zijn dat het meer kost dan het oplevert”, zegt de woordvoerder van het theater. "Stel dat we maximaal dertig man mogen binnenlaten, dan moeten we eerst kijken of dat financieel haalbaar is. Vervolgens worden bezoekers actief geïnformeerd of hun voorstelling bijvoorbeeld worden verplaatst of afgelast." Maar dat wordt woensdag dus pas bekend gemaakt. “We weten nu nog helemaal niets.”

Zalen alvast verkleind

Bij de Euroscoop in Tilburg wordt er niet gewacht tot de veiligheidsregio ergens een knoop over doorhakt: manager Rob van Lierop heeft zijn zalen maar alvast verkleind. “Gelukkig is dinsdag meestal een rustige avond hadden we niet meer dan dertig reserveringen staan voor vanavond. Dus ik heb niemand af hoeven bellen.”

Ondertussen schelen de kleinere zalen hem wel een boel inkomsten. Met twaalf zalen in de vestiging op Stappegoor en nog zeven zalen in de bioscoop in het centrum, komen er een stuk minder bezoekers. “Tja, wel draaien is íets rendabeler dan sluiten. En het doet iets minder zeer dan aan het begin van het jaar toen alles dicht moest.”

Publiek gesplitst in drie zalen

Ook het Parktheater leeft nog in onzekerheid. Ook hier heeft de veiligheidsregio geen uitsluitsel gegeven over de aanvraag voor een ontheffing. Maar er is in ieder geval voor nu een creatieve oplossing bedacht: "We hebben voor vanavond de voorstelling gesplitst in drie zalen. De bezoekers worden over verschillende zalen verdeeld en er zouden toevallig drie comedians komen optreden die elkaar afwisselen. Die wisselen nu tussen de zalen", stelt woordvoerder Milly van Manen van het Parktheater.

Er hoeft dus niemand thuis te blijven. "Gelukkig niet, heel fijn dat de artiesten bereid waren om mee te denken."

Willem II fans

De bioscoop in Tilburg heeft wel begrip voor het besluit van de overheid. “Ik heb hier vorige week de fans van Willem II voor de deur gehad. Ik snap dat ze alles op alles willen zetten nu om het virus terug te dringen.”

Toch hopen de instellingen de veiligheidsregio’s ervan te overtuigen dat het veilig kan, een cultureel uitje. En dat ze een ontheffing krijgen om meer mensen binnen te kunnen laten dan het maximum van dertig. "Je zit ook zo in spanning", zegt Van Manen, "we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Het is afwachten wat de dag van morgen weer gaat brengen."

Van Lierop: “Overal zijn de procedures zo dat het veilig kan. Handen worden ontsmet, de ventilatie is met honderd procent buitenlucht, alle voorstellingen zijn verspreid zodat het bij binnenkomst ook nooit te druk wordt…”, somt hij op.

Naar verwachting komt er woensdag meer duidelijkheid voor de theaters en bioscopen.

