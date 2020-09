Dringend advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimte regio Brabant-Zuidoost

John Jorritsma (archieffoto) vergroot

John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gaat de detailhandel in zijn regio 'ernstig en dringend' oproepen om een mondkapjesplicht in te stellen voor het personeel en de klanten. Daarmee volgt hij de richtlijnen die het kabinet maandagavond aankondigde voor de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar het coronavirus piekt.

Vorige week pleitte Jorritsma al voor een mondkapjesplicht in supermarkten, tuincentra en andere detailhandel. "Vanuit wetenschappelijke hoek is er geen overtuigend bewijs dat mondkapjes het verschil maken, maar voor de beeldvorming is het zeker waardevol."

Volgens hem raken mensen zich meer bewust van de aanwezigheid van het virus door het zien van de mondkapjes. Jorritsma pleit daarom voor een 'stringent deurbeleid' in de detailhandel en trekt daarbij op met onder anderen de regio Gooi- en Vechtstreek, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Horeca, musea en overheidsgebouwen

Het advies blijft waarschijnlijk niet beperkt tot de detailhandel. Zo wil burgemeester Femke Halsema van Amsterdam dat iedereen in haar regio een mondkapje draagt in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Dat dringende advies deed ze maandagavond tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis in Amsterdam. Ze zei dat dit ook gaat gelden in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost.

Daarmee gaan deze regio's een stap verder dan het advies van het kabinet dat oproept in winkels een mondkapje te dragen. Het advies geldt bijvoorbeeld ook voor horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

De veiligheidsregio's waarschuwen voor de 'enorme druk' op de zorg. Volgens de voorzitters is uit bron- en contactonderzoek inmiddels nauwelijks meer te achterhalen waar iemand is besmet. Terwijl binnen een week het aantal ziekenhuisopnames is verdubbeld.

Venstertijden

"Het zijn zware maatregelen maar die zijn nodig in deze zware tijden", zo vindt Jorritsma. Daarom staat hij ook achter de venstertijden die het kabinet heeft aangekondigd voor kwetsbare groepen. Dat maakt het mogelijk voor ouderen en mensen met gezondheidsklachten om op vastgestelde tijdstippen apart boodschappen te kunnen doen.

Jorritsma zegt dat hij geen gebruik gaat maken van de noodverordening om regionale maatregelen door te voeren. "Ik ben voor generiek beleid en wil geen specifieke regels gaan toepassen. Het is veel beter om eenduidigheid te scheppen."

Horeca

De vervroegde sluitingstijd naar tien uur 's avonds voor de horeca, noemt Jorritsma 'een ramp'. Als voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en als burgemeester van Eindhoven, heeft hij veel respect voor de horeca. "Ze hebben zich ongelooflijk ingespannen om de coronaregels na te leven. Dit is enorm pijnlijk."

Voetbal zonder publiek

Dat publiek wordt geweerd bij voetbalwedstrijden, zowel betaald als amateurs, doet hem eveneens zeer. "Ik sprak maandagmiddag nog met PSV-directeur Toon Gerbrands. Hij nam de beslissing moedig en sportief op: 'Het is niet anders'. We zullen landelijk en regionaal ons de komende drie weken volledig moeten inzetten om te kunnen winnen van dit virus."