'KNVB: leg competitie drie weken stil', voorzitter VV Oosterhout niet blij met weren van publiek

Ruud Looijmans (foto: Omroep Brabant). vergroot

Begrijpelijk, maar ook teleurgesteld. Zo reageert Ruud Looijmans, voorzitter van amateurvoetbalclub VV Oosterhout, op het besluit van het kabinet om vanaf dinsdag drie weken lang geen publiek meer toe te staan bij sportwedstrijden. “Heel vervelend”, noemt hij het.

Looijmans vraagt zich wel hardop af hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. “Ik zou de KNVB willen adviseren de competitie de komende drie weken stil te leggen”, aldus Looijmans.

'Publiekssport bij uitstek'

Zijn vereniging heeft al ervaring met het weren van ouders bij trainingen, nadat dit eerder (landelijk) door het kabinet was opgedragen. Vaders en moeders moesten hun kroost toen bij het hek achterlaten. Looijmans: “Dat hebben we eerder dit jaar weten te organiseren, maar hoe dat bij wedstrijden eruit gaat zien, is voor mij een vraagteken. Voetbal is toch een publiekssport bij uitstek. Ik vind het apart, deze nieuwe regeling.”

Ook op een ander gebied moet VV Oosterhout – en alle andere sportverenigingen in ons land – inleveren. Letterlijk en figuurlijk. Net als eerder dit jaar moeten de kantines op slot. “Drie weken is nog te overzien, al zijn we daar niet blij mee, want het slaat een groot gat in de begroting. Maar wanneer de verplichte sluiting langer gaat duren?” Looijmans houdt zijn hart vast.

'Ontzettend ellendig'

Rutte leeft wel mee met de getroffen sportverenigingen. "Het is allemaal ontzettend ellendig. We willen het sporten zelf overeind houden, want dat is ook goed voor de gezondheid. Maar als je de hele optelsom neemt van sportende amateurs en profs, het publiek dat daarop afkomt, en je wil de contactmomenten beperken, dan hebben we de keuze gemaakt voor het publiek. Helaas geldt dat ook voor de ouders die hun kinderen naar hun sport brengen. Iedereen kan blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. En de sportkantines moeten dicht."