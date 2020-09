Coronanieuws: vanaf dinsdag moet horeca vroeger dicht en is publiek niet welkom bij sportwedstrijden

Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De horeca om 22.00 uur dicht en geen publiek bij voetbalwedstrijden. Dit zijn twee van de vele maatregelen die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond hebben bekend gemaakt en toegelicht.

Steeds meer burgemeesters in ons land zien wat in het idee van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven voor een grootschaliger mondkapjesplicht. Hierover heeft het kabinet advies ingewonnen.

Er is een grote kans dat gespecialiseerde ic-verpleegkundigen uitvallen als ziekenhuizen weer vol raken bij een tweede coronapiek, blijkt uit onderzoek.

20.23 - 'Dringend mondkapjesplicht in onder meer Zuidoost-Brabant'

Burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam wil dat iedereen in de regio een mondkapje gaat dragen in publieke binnenruimtes. Dat dringende advies deed ze maandagavond tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis. Ze zei dat dit ook gaat gelden in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voorzitter van die laatste regio, heeft dit nog niet bevestigd. Volgens Halsema vraagt het grote aantal coronabesmettingen in Amsterdam om het dringende advies. Het gaat bijvoorbeeld gelden voor horeca, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

Halsema en haar collegaburgemeesters - verenigd in het Veiligheidsberaad - staan overigens vierkant achter de landelijke maatregelen die het kabinet heeft genomen. "Sinds wij in augustus regionale maatregelen troffen , liepen de besmettingen op. Tegen zo'n achtergrond kun je nu alleen maar met landelijk beleid komen", aldus voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

19.58 - KNVB rekent weer op financiële hulp van het Rijk

De KNVB rekent op extra financiële steun vanuit de overheid voor de voetbalclubs nu die zeker drie weken zonder publiek moeten spelen. "Het maakt dat de roep om steun uit Den Haag nog harder en luider wordt. Dat zal het kabinet ook begrijpen. Zoals het dat eerder ook deed", staat in een verklaring namens het Nederlandse betaald voetbal. De KNVB klopte eerder al voor financiële steun aan bij de overheid toen het vorige voetbalseizoen in maart moest worden afgebroken .

"Het voetbal heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie in stadions te creëren", aldus de KNVB. "Wij menen ook dat dat heel goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit. We zijn hiervoor overladen door complimenten door lokale overheden. Desalniettemin kiest Den Haag nu voor deze maatregelen. Dit hebben wij te accepteren. Helaas."

Ook Supporterscollectief Nederland en de supportersverenigingen van Ajax en Feyenoord zijn teleurgesteld dat voetbalwedstrijden de komende drie weken zonder publiek moeten worden gespeeld. Voor de eredivisie gaat het om twee speelrondes (vanwege een interlandweekend), in de eerste divisie gaat het om drie speelrondes.

19.45 - Website Rijksoverheid korte tijd onbereikbaar

De website van de Rijksoverheid was maandagavond korte tijd onbereikbaar. De site lag eruit op het moment dat premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge een persconferentie gaven over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Rutte zei tijdens de persconferentie dat alle nieuwe maatregelen overzichtelijk op de website zullen verschijnen.

19.30 - 'Leg competitie drie weken stil'

Voorzitter Ruud Looijmans van VV Oosterhout komt tijdens de uitzending van Brabant Nieuws op Omroep Brabant tv met een bijzonder advies. "Laat de KNVB de competitie drie weken stilleggen", zo zei hij. Looijmans reageerde hiermee op het besluit van het kabinet om de komende drie weken de kantines dicht te houden en publiek (en dus ook ouders van jonge kinderen) te weren van sportparken en stadions.

19.00 - Landelijke coronamaatregelen

Vanaf dinsdag 18.00 uur gaan er landelijk strengere maatregelen gelden. Dit heeft premier Mark Rutte aangekondigd tijdens de nieuwste persconferentie over de aanpak van de coronacrisis. Aanleiding hiervoor is de zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen, in het hele land. De 'generieke maatregelen' zijn nodig om 'voor het coronavirus uit te komen', aldus Rutte. Volgens minister Hugo de Jonge zijn het de laatste tijd niet alleen jongeren en studenten, die het coronavirus oplopen. Hij houdt rekening met een forse stijging van het aantal mensen op de ic.

Om die te voorkomen is het volgens De Jonge belangrijk om sociale contacten en vrijheden te beperken. Daarom zijn, los van de basisregels die al maanden gelden (zoals het thuiswerken), voor de komende drie weken werk nieuwe regels nodig. Groepen mogen buiten, bijvoorbeeld op een terras, maximaal veertig mensen tellen, binnen dertig. Mocht je thuis bezoek willen ontvangen, dan mogen dat niet meer dan drie gasten zijn.

Rutte maakte verder bekend dat de komende drie weken alle sportevenementen zonder publiek plaatsvinden. Dit geldt voor prof- en amateurwedstrijden. Dit was eerder op de dag al uitgelekt. Ook kantines gaan weer op slot. De premier bevestigde ook hardnekkige geruchten dat vanaf dinsdag om tien uur 's avonds de deuren op slot gaan in de horeca. Verder worden winkeliers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag geadviseerd klanten met een mondkapje toe te laten. Rutte zei verder dat het Outbreak Management Team is gevraagd een advies uit te brengen over een bredere mondkapjesplicht. Supermarkten wordt opgedragen een speciaal uur open te zijn voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Ook moeten ze voor schone winkelwagens zorgen en er beter op toezien dat de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen.

Kijk hier naar de hoofdpunten van de persconferentie (de tekst gaat na de samenvatting verder):

18.10 - Meer jongeren met eenzaamheidsklachten

Meer jongvolwassenen kampen met eenzaamheidsklachten sinds de uitbraak van het coronavirus, zo concludeert de Luisterlijn aan de hand van het aantal chatgesprekken dat vrijwilligers afgelopen voorjaar voerden. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 18.000 chatgesprekken gevoerd, bijna 3000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De chatdienst wordt veelal door jongvolwassenen gebruikt.

Om deze 25- tot 35-jarigen te helpen, is de telefoonlijn, die vierentwintig uur per dag bereikbaar is voor een vertrouwelijk gesprek, een samenwerking aangegaan met Margriet. Lezeressen van dit tijdschrift krijgen een training van de Luisterlijn. Daarna gaan ze tijdens de Week tegen Eenzaamheid begin oktober gesprekken voeren met de jongvolwassenen.

17.35 - Horeca-ondernemer spreekt van genadeklap

"Dit is dodelijk, de genadeklap." Ad Baelemans, horeca-ondernemer in hartje Breda, is ondersteboven van het uitgelekte besluit van het kabinet om cafés en restaurants vanaf tien uur de deur op slot te laten doen. De zoveelste aanpassing in de horecawereld zou voor drie weken moeten gelden. Baelemans verwacht dat zestig tot zeventig procent van de bedrijven, die nu al technisch failliet zijn, begin volgend jaar echt het loodje gaan leggen, zo zei hij op Omroep Brabant tv. "Wat moeten we dan? 's Morgens om twee uur open gaan? Je kunt zo toch geen geld meer verdienen?"

17.20 - Mondkapjemishandelaar voor de rechter

De man die zondagmorgen in de trein van Utrecht naar Den Bosch een vrouw mishandelde omdat zij haar (verplichte) mondkapje niet goed zou dragen, moet voor de rechter verschijnen. "Dit gedrag vinden wij volstrekt onacceptabel", aldus het Openbaar Ministerie. De man was volgens een politieagent 'compleet uit zijn plaat' gegaan tegen de vrouw. Het slachtoffer raakte amper gewond, maar dat doet niets aan de gewelddadige handeling van de man.

17.10 - Kermis Baarle-Nassau afgelast

De kermis die jaarlijks tijdens het eerste weekend van oktober plaatsvindt op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau is afgelast. Volgens burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf is het gezien het toenemende aantal besmettingen van de afgelopen dagen helaas niet meer verantwoord om de kermis door te laten gaan. De Hoon: “Helaas gaan drukte en gezelligheid vaak niet samen met het hanteren van de anderhalvemeter afstand. Ik hoop dat we in juni extra kunnen genieten van onze voorjaarskermis.”

16.55 - Steeds meer burgemeesters voor mondkapjesplicht

De burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen, lijken voor een mondkapjesplicht te zijn. Voorafgaand aan hun vergadering , maandag in het provinciehuis in Utrecht, lieten meerdere bestuurders weten dat mondkapjes kunnen helpen het snel oplopende aantal coronabesmettingen te stoppen. Vorige week sprak burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven zich hierover al uit. Zijn Hilversumse collega Pieter Broertjes vindt dat wij 'toe zijn aan mondkapjes in de openbare ruimte, winkels en supermarkten.' Broertjes: "Baat het niet, dan schaadt het niet. Het geeft vorm aan de urgentie."

"Ons gedrag moet veranderen, dat is wel duidelijk", beklemtoont burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. "Er moet een offer worden gebracht om corona tegen te gaan", stelt Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

16.35 - Reisadvies voor België aangescherpt naar oranje

Het reisadvies voor heel België is aangescherpt naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot dusver gold in verband met het nieuwe coronavirus alleen een oranje reisadvies voor Brussel en omgeving en delen van Antwerpen.

In België gelden strenge beperkingen voor bezoekers uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Zij moeten zich laten testen en veertien dagen in quarantaine blijven. Reizigers uit andere Nederlandse provincies krijgen het dringende advies zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

15.30 - Excuses van burgemeester Tilburg voor feestende Willem II-fans

Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg erkent dat hij een verkeerde afweging heeft gemaakt toen hij vorige week donderdag toestemming gaf voor het feest op het Olympiaplein, rondom de Europacupwedstrijd van Willem II tegen Rangers FC. "Het handhaven van de coronaregels was ondergeschikt aan het handhaven van de orde en veiligheid en dat was een verkeerde keuze", zei Weterings maandag middag tijdens een interpellatiedebat met de Tilburgse gemeenteraad. Op het plein verzamelden zich zeker vijfhonderd fans, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels. In het raadsdebat maakte Weterings excuus voor de gebeurtenissen van donderdag.

15.02 - Coronalijn voor ouderen weer in het leven geroepen

Ouderenbond ANBO heeft opnieuw een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus, of die gewoon een praatje willen maken. Zij kunnen op werkdagen bellen naar nummer 0348 - 46 66 66.

Tijdens de eerste golf van besmetting en riep de ANBO de lijn in het leven. Ruim 7000 ouderen maakten er gebruik van. Nu het aantal besmettingen weer steeds verder toeneemt, denkt de ouderenbond dat er wederom behoefte bestaat aan de telefoonlijn.

14.59 - Nieuwe RIVM-cijfers

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend met 2914 toegenomen, voor zover bekend. Dat zijn er minder dan in de 24 uur tot zondagochtend, toen er 2995 gevallen werden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van de 660 coronapatiënten die maandag in de ziekenhuizen liggen, worden er 518 op verpleegafdelingen behandeld, 28 meer dan op zondag. Het aantal coronapatiÙnten op de intensive cares steeg van 127 naar 142. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten steeg dus met 43 in een etmaal.

In Brabant gaat het om 351 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. In deze provincie zijn er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Er zijn geen nieuwe overlijdens door het coronavirus gemeld.

14.48 - Ziekenhuizen moeten zorg afschalen

Welke maatregelen het kabinet ook neemt, voor de zorg in de ziekenhuizen komen de nieuwe regels te laat. Komend weekend behandelen de ziekenhuizen ongeveer duizend coronapatiënten, en dat is niet te combineren met de reguliere zorg. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat betekent dat ziekenhuizen moeten kiezen welke zorg ze nog aanbieden. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt dat 'overbezetting dreigt.'

14.33 - Sportkantines vrezen vroege sluitingen

Clubs uit het amateurvoetbal zien het somber in als sportkantines in het weekeinde eerder dicht moeten. De inkomsten van de verenigingen zijn al sterk verminderd door de coronabeperkingen, maar lopen verder terug als de plannen doorgaan.

Bij de veiligheidsregio's bestaan plannen om sportkantines in het weekend vanaf 16.00 uur te sluiten. Het is een van de maatregelen die maandagavond tijdens de persconferentie mogelijk worden besproken door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

14.31 - 'Geef mensen met verhoogd risico voorrang bij vaccin'

Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico zouden net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang moeten kunnen krijgen op een vaccin tegen corona. Daarvoor pleit een grote groep ouderen- en patiëntenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de Patiëntenfederatie, Ieder(in) en Mind.

14.16 - 'Horeca om 22.00 uur dicht en geen publiek bij sport'

De horeca in het hele land moeten voortaan uiterlijk om tien uur 's avonds de deuren sluiten. Dat wordt maandagavond bekend gemaakt op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, meldt het AD. Ook schrijft de krant dat er voorlopig geen publiek meer wordt toegelaten bij voetbalwedstrijden.

Daarnaast zouden er nog meer landelijke maatregelen bekend wrden gemaakt. Zo mogen in publieke ruimtes nog maar maximaal dertig personen samenkomen en mogen er thuis nog maar vier mensen worden uitgenodigd.

13.58 - Boekelse band weer op de planken

Na zes maanden geen publiek gezien te hebben, staat de Boekelse coverband Off Limits weer op de planken. Voor een uitverkochte zaal in theater Markant in Uden speelt de band een heuse muziekbingo.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners was Boekel in maarten april zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu doen verslag vanuit Boekel. Alle verhalen staan op onze themapagina.

13.29 - Veel last minutes

Door de steeds veranderende reisadviezen van de overheid kiezen vliegreizigers dit jaar relatief veel vaker voor last minutes, meldt onlineticketverkoper Vliegtickets.nl. Bijna de helft van de boekingen (49 procent) bij het platform bestaat momenteel uit last minutes. Een jaar geleden was dat slechts 17 procent.

13.20 - Veiligheidsberaad vanmiddag al bijeen

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandagmiddag al bijeen in Utrecht om te praten over maatregelen tegen corona. De bijeenkomst is vervoegd door de ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge in de avond. Doorgaans vergaderen de burgemeesters die het kabinet adviseren over mogelijke regelingen in de avond.

De vergadering begint om vier uur op het provinciehuis van Utrecht en duurt tot ongeveer zes uur. Na afloop is er een persmoment. Een uur later begint de persconferentie van het kabinet.

12.48 - Eindhovense basisschool weer open na besmetting

De groepsapp van het team van basisschool BoschAkker stroomde afgelopen weekend vol met positieve berichten over negatieve testuitslagen. "De opluchting is heel erg groot. Niemand anders bleek besmet te zijn met het coronavirus", vertelt directeur Miranda van Os blij.

Woensdag werd bekend dat één van leerkrachten besmet was met het coronavirus. Op advies van de GGD werden alle veertig personeelsleden getest en ging de school donderdag en vrijdag dicht.

12.26 - Festivalorganisator moet banen schrappen

Festivalorganisator ID&T - bekend van festivals zoals Awakenings, Mysteryland, Thunderdome- schrapt veertig procent van het aantal arbeidsplaatsen vanwege de coronacrisis. "Sinds maart staat onze core business, het organiseren van grootschalige dance evenementen, volledig stil", staat in een verklaring. Om hoeveel banen het precies gaat, is niet bekend. Vanwege de coronacrisis lag de evenementensector afgelopen zomer vrijwel volledig stil.

12.20 - Uitval dreigt onder ic-verpleegkundigen

Er is een grote kans dat gespecialiseerde ic-verpleegkundigen uitvallen als de ziekenhuizen weer vol raken bij een tweede coronapiek. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de beroepsvereniging voor ic-verpleegkundigen V&VN-IC, het Radboudumc en het Erasmus MC in Rotterdam. De eerste piek heeft voor veel mentale klachten gezorgd. Tachtig procent van de ic-verpleegkundigen ziet op tegen een nieuwe golf, terwijl bijna een derde heeft overwogen om te stoppen met het werk op de intensive care als gevolg van de coronacrisis.

12.14 - School Leende dicht vanwege coronavirus

Bij een leerkracht van brede school Sint Jan in Leende is het coronavirus vastgesteld. Uit daaropvolgend contactonderzoek is gebleken dat drie andere leerkrachten mogelijk ook besmet zijn. Dat betekent dat ook die drie leerkrachten tien dagen in quarantaine moeten gaan. Daarop is besloten dat de school in ieder geval deze week gesloten blijft. Zo moet voorkomen worden dat nog meer collega’s of ouders besmet worden.

12.05 - Zorgen over uitgestelde zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen over een nieuwe golf aan uitgestelde ziekenhuiszorg. De belangenorganisatie voor patiënten zegt signalen te krijgen dat opnieuw reguliere zorg wordt uitgesteld, vanwege het toenemende aantal coronapatiënten. Volgens een woordvoerder van de patiëntenfederatie zijn er 'mensen van wie de behandeling tijdens de eerste golf werd uitgesteld die nu nog steeds niet aan de beurt zijn'.

11.59 - Nieuwe coronatest minder pijnlijk

De nieuwe corona-sneltest van Sensitest is niet zo pijnlijk als de huidige PCR-test uit de teststaat. Mensen bij wie de nieuwe test wordt afgenomen ervaren het niet meer als vervelend of pijnlijk, het kietelt een beetje wordt nu gehoord bij de afname van de test. Bij de nieuwe sneltest van Sensitest wordt een slijmmonster van de neusschelpen afgenomen. Deze zitten voorin de neusholte op ongeveer 2,5 centimeter vanaf de rand van de neus.

11.38 - 'Drastischer ingrijpen'

De maatregelen die anderhalve week geleden zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn niet genoeg. Dat concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Dat betekent dat je rigoureuzer moet ingrijpen, dat je drastischer moet ingrijpen", aldus Kuipers in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Hij hamert op het verkleinen van de grootte van groepen mensen en meer thuiswerken.

10.25 - Opnieuw persconferentie over corona

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven maandagavond om 19.00 uur een persconferentie over de huidige coronasituatie. Mogelijk worden voor de grote steden, waar de besmettingen snel oplopen, nieuwe maatregelen aangekondigd. Afgelopen zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

09.12 - Honderden misdrijven in verband met corona

Het Openbaar Ministerie heeft sinds medio maart, toen de coronacrisis losbarstte, 337 misdrijfzaken in behandeling genomen die met het coronavirus verband houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoesten of spugen in de richting agenten en anderen met een publieke taak door mensen die beweren corona te hebben.

Bij winkeldiefstallen kwam het voor dat verdachten het winkelpersoneel op deze wijze bedreigden. Het gaat bij de misdrijven de meeste keren om bedreiging (186 gevallen), maar andere keren komt het ook tot geweld (47 gevallen). In 253 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de (snel)rechter verschijnen. Veertien mensen kregen een OM-beschikking, een boete of een taakstraf. Er ook zijn zaken geseponeerd en in andere zaken moet het OM nog een beslissing nemen.

08.45 - Carnavalsliedjes in coronajasje

Het tv-programma Zondag met Lubach heeft (carnavals)liedjes in een coronajasje gestoken. Het resultaat zie je hier:

06.44 - Producentenvertrouwen neemt toe

Ondernemers in de industrie waren in september voor de vijfde maand op rij minder negatief. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde en ondernemers waren ook positiever over hun voorraden gereed product. Wel waren ze somberder over de verwachte bedrijvigheid, volgens het CBS. Het producentenvertrouwen ging van min 5,4 in augustus naar min 4,8 in september.

03.30 - Opnieuw persconferenties LCPS

Nu het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer bezig is om patiënten zodanig te verplaatsen dat de reguliere ziekenhuiszorg niet te erg onder druk komt te staan door de toename van het aantal coronapatiënten, komt er vanaf maandag weer wekelijks een persmoment van de organisatie, aan het begin van de middag.

03.30 - Burgemeesters over mondkapjes

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten maandagavond over mondkapjes voor mensen met contactberoepen en over plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Dat vertelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Hij verwacht dat de maatregelen in elk geval zullen worden ingevoerd in de veiligheidsregio's waar de ontwikkeling van het coronavirus zorgwekkend is, mogelijk ook landelijk .

03.30 - Burgemeester aan tand gevoeld

De gemeenteraad van Tilburg voert maandagmiddag een debat met burgemeester Theo Weterings. Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP. Dit na 'de misstanden die hebben plaatsgevonden op het Olympiaplein tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II-Rangers', aldus de indieners van de aanvraag. Op het plein verzamelden zich zo'n vijfhonderd mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

01.15 - Toeristische sector hard getroffen

De toeristische sector in Nederland is hard getroffen in 2020. Het aantal internationale toeristen daalt dit jaar naar verwachting met zeventig procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast vieren een derde minder Nederlanders vakantie in eigen land. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maakt de jaarcijfers maandag bekend tijdens de derde Nationale Toerisme Top. Herstel wordt pas in 2024 verwacht.

23.32 - Naar Suriname vliegen mag weer

Voor reizigers uit Nederland is het vanaf maandag weer mogelijk naar Suriname te vliegen. Voorwaarde is wel dat ze tien dagen in quarantaine gaan in een door de Surinaamse overheid aangewezen locatie. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook moeten de bezoekers laten zien dat ze een coronatest hebben ondergaan en niet besmet zijn verklaard. Dat heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt.