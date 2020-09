Grote opluchting op Eindhovense basisschool: weer open na coronabesmetting bij leerkracht

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

De groepsapp van het team van basisschool BoschAkker stroomde afgelopen weekend vol met positieve berichten over negatieve testuitslagen. "De opluchting is heel erg groot. Niemand anders bleek besmet te zijn met het coronavirus", vertelt directeur Miranda van Os blij.

Woensdag werd bekend dat één van leerkrachten besmet was met het coronavirus. Op advies van de GGD werden alle veertig personeelsleden getest en ging de school donderdag en vrijdag dicht.

"Er zijn verder geen besmettingen geconstateerd," aldus directeur Miranda van Os. De afgelopen dagen stroomde de groepsapp van het team vol met testuitslagen. "Telkens als iemand een negatieve uitslag had, reageerde iedereen met een duimpje omhoog. De opluchting is heel erg groot. We zijn heel blij dat het zo is afgelopen."

De lerares die besmet was met het coronavirus is nog thuis. "Ze voelt zich moe en is nog niet helemaal fit. Ze heeft geen koorts meer en de klachten worden minder." Het is volgens Van Os nog even afwachten wanneer ze weer aan de slag kan.

Studiedag

Een school die onverwacht twee dagen de deuren sluit: het was even schakelen voor zowel de leerkrachten als de ouders. "De ouders reageerden wisselend op het besluit. Sommigen waren heel begripvol. Maar er waren ook kritische ouders die zich afvroegen wat het belang is van een studiedag. Ik begrijp dat wel. Die ouders hebben hun kinderen ineens thuis en moeten snel opvang regelen."

Volgens Van Os werden er veel aannames gedaan naar aanleiding van een studiedag in de week voordat de school de deuren sloot. Op zo'n studiedag krijgen de leerkrachten training in groepjes van maximaal acht personen. "Twee onderwijsteams moesten samen een training volgen. Om genoeg afstand te kunnen houden werd een horecagelegenheid gehuurd. We zaten daar met een man of vijftien, op afstand van elkaar. We hebben ons aan alle maatregelen gehouden."

Alle medewerkers testen

Voor de GGD was de studiedag wel aanleiding om al het personeel te laten testen. "We kregen in eerste instantie het advies om iedereen te laten testen. Maar er waren personeelsleden die helemaal niet met de besmette lerares hadden samengewerkt. Een deel van had op een totaal andere plek in de school gewerkt."

De GGD moest volgens Van Son veel overleggen en nadenken. "We zijn een keer of drie teruggebeld. Het advies werd telkens bijgesteld. Bij nader inzien had niet iedereen getest hoeven worden." De schooldirecteur begrijpt dat het voor de GGD geen standaardsituatie was. "Deze situatie was uitzonderlijk

Noodscenario's

Op de BoschAkker gaan alle lessen weer gewoon door. "Het is maandag. Ik kom om in het werk. Ik ga me vooral bezinnen op nóg meer noodscenario's. Nog meer dan we er tot nu toe al hebben bedacht. Zeker nu het aantal besmettingen in de regio oploopt."

Van Son is trots op haar team. "Het is natuurlijk heel fijn dat kinderen tot twaalf jaar met een snotneus naar school mogen komen. Maar er kunnen ook kinderen besmet zijn. Toch staan alle leerkrachten wel gewoon voor de klas. We moeten allemaal naar hetzelfde gebouw komen om les te geven."

De schooldirecteur heeft nog een advies voor andere scholen: "Vraag advies aan meer dan één persoon. Ik heb direct contact gehad met de GGD. Mijn contactpersoon overlegde met iemand en belde toen meteen terug. Ik zou een volgende keer willen vragen of het adviesorgaan, het RIVM of de GGD, de koppen bij elkaar wil steken voordat ze te snel met een advies komen."