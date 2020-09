Philips Museum in Eindhoven stelt mondkapjes verplicht, andere musea volgen niet

Philips Museum Eindhoven (foto: Kevin Cordewener) vergroot

Bezoekers van het Philips Museum in Eindhoven zijn vanaf woensdag verplicht om een mondmasker te dragen. Het museum volgt daarmee de oproep van burgemeester Jorritsma om een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. “We denken dat dit goed is voor onze bezoekers en onze vrijwilligers.”

Het museum voert de regel per woensdag in en verwacht geen grote problemen. Voor de komende tijd heeft het museum mondmaskers die aan de deur worden uitgereikt. “In een overgangsfase geven we ze nog aan mensen, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen nog nieuw is”, zegt een woordvoerder. Al denkt ze dat het publiek er snel genoeg aan gewend is. “Als de regel komt dat in steeds meer winkels ook een mondkapje wordt gedragen, zullen mensen er niet meer zo van opkijken.”

Daarbij wil het museum ook graag de eigen vrijwilligers beschermen. “We hebben veel vrijwilligers die zeventigplus zijn, daar hadden we al gelaatsmaskers voor. De stap naar mondkapjes is voor ons gewoon niet zo groot.”

Andere musea

Andere Eindhovense musea hebben nog niet zo’n duidelijk standpunt als het Philips Museum. Het DAF Museum bijvoorbeeld heeft ook veel (oudere) vrijwilligers, maar stelt de kapjes vooralsnog niet verplicht. “We verbieden het natuurlijk niet”, zegt directeur Joost van den Bosch. “En we hebben mondkapjes klaarliggen voor onze vrijwilligers.”

Maar het museum zegt dat de anderhalve meter afstand heel goed te handhaven is binnen het museum en bezoekers zo geen enkel gevaar lopen. “We hebben hier zevenduizend vierkante meter binnen”, zegt Van den Bosch. “Dat is ruimte genoeg om afstand te houden van elkaar. En het is nou ook nog niet zo druk dat het storm loopt.” Woensdag zit het bestuur van het DAF Museum bijeen om een knoop door te hakken over het gebruik van mondkapjes.

Van Abbe en preHistorisch Dorp

Ook het Van Abbemuseum is er nog niet over uit, dinsdagavond wordt de knoop doorgehakt of het mondkapje geadviseerd wordt of verplicht. En datzelfde geldt voor het preHistorisch Dorp in Eindhoven.

“Ik weet dat er vandaag over gepraat wordt”, zegt een woordvoerder. Maar de kans dat mondkapjes verplicht worden in het openluchtmuseum is nihil, denkt ze. “Onze medewerkers lopen rond in kleding uit de middeleeuwen of de prehistorie. Als je daar moderne mondkapjes gaat gebruiken is de hele beleving weg.”

