Jorritsma kiest ook voor meer dan 30 bezoekers in theaters: 'Maar had liever eenheid gezien'

Ook voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost John Jorritsma geeft ontheffing voor zijn regio om meer dan dertig bezoekers binnen te laten in grote schouwburgen en concertzalen. Dat heeft Jorritsma woensdag bekendgemaakt. Hij vindt het jammer dat de regels voor theaters nu per regio verschillen: "Ik had liever eenheid gezien."

Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er nog maar maximaal dertig mensen in één ruimte aanwezig zijn. Maar veel culturele instellingen hebben aan hun veiligheidsregio een ontheffing gevraagd. "Het is te gek voor woorden om een groot theater nu terug te brengen naar dertig bezoekers. Dat is niet uit te leggen", zegt Jorritsma tegen Omroep Brabant.

Geen uitzondering in Noord

In de veiligheidsregio Brabant-Noord wordt echter geen uitzondering gemaakt voor theaters en bioscopen, maakte voorzitter van die veiligheidsregio Jack Mikkers woensdagmiddag bekend. "Dat laat ik natuurlijk aan collega Mikkers over", zegt Jorritsma. "Maar ik vind het jammer dat er geen eenheid is. Wij vonden het te ver gaan om nog verder in te perken in theaters waar zoveel ruimte is."

Het gaat om bijvoorbeeld het Muziekgebouw in Eindhoven en De Hofnar in Valkenswaard. "Het zijn locaties die al voldeden aan de voorschriften en de regels de afgelopen periode hebben gehandhaafd. Er komen geen nieuwe ontheffingen bij. Maar op het moment dat een theater de protocollen overtreedt, zijn ze wel meteen het krediet kwijt en moeten ze wel terug naar die dertig bezoekers."

