Chaos compleet: wel meer dan 30 bezoekers in theaters in Midden- en West-Brabant

Theaters en andere culturele instellingen in de regio Midden- en West-Brabant krijgen wél een ontheffing om meer dan dertig bezoekers binnen te laten. Dat heeft de veiligheidsregio daar woensdag bekendgemaakt. Het gaat om theaters waar normaal gesproken meer dan zeshonderd man publiek in past.

Ook in de regio Midden- en West-Brabant hadden theaters en bioscopen gevraagd om een ontheffing van de nieuwe coronamaatregelen die bepalen dat er maximaal dertig personen ergens binnen mogen zijn. Elke veiligheidsregio maakt voor zichzelf een afweging of ze die ontheffing wel of niet verlenen. De regio Brabant-Noord maakte eerder vanmiddag bekend dat niet te doen, de regio Midden- en West-Brabant doet dat dus wel. De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft nog geen besluit genomen over mogelijke ontheffingen.