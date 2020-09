Het ene theater blij, het andere kan beter dicht: 'Onbegrijpelijk'

Jan Wouda van theater Markant (foto: Raymond Merkx). vergroot

Theaterdirecteuren vinden het moeilijk te verkroppen dat er in het ene Brabantse theater honderden mensen binnen mogen en in het andere theater maar dertig. Theater Markant in Uden mag net als de andere theaters in de regio Brabant-Noord nog maar dertig mensen binnenlaten. Directeur Jan Wouda vindt dat onbegrijpelijk.

Al snel na de uitbraak van de coronacrisis besloot het Udense theater allerlei aanpassingen en investeringen te doen om toch veilig 450 bezoekers binnen te kunnen laten.

“Inmiddels zijn we zeven maanden verder en er komt geen schot in. We zitten nog steeds niet in de officiële testfase. Dus tot die tijd houden we ons aan de anderhalve meter en kunnen er 150 man binnen”, legt Wouda uit.

120 man minder

Maar toen kwam woensdag het besluit van de veiligheidsregio en nu is dertig bezoekers de max. “Dat is echt heel vervelend. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor locaties met een regionaal belang. Ik vind het echt niet uit te leggen dat een theater als Carré in Amsterdam bij ‘code ernstig’ wel meer bezoekers mag ontvangen, maar wij niet", verzucht hij.

Maar ook dichter bij huis hebben sommige theaters ontheffing. In de regio’s Zuid-Oost en Midden- en West Brabant worden er namelijk wel uitzonderingen gemaakt. Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg, is gelukkig met ‘zijn’ ontheffing. “We zijn blij met elke gast die we binnen kunnen laten en elke artiest die we kunnen laten optreden. De shows van vanavond kunnen doorgaan en ook tot 20 oktober zitten we behoorlijk vol. Zolang dat zo kan blijven, ben ik gelukkig.”

Jan Wouda van Markant in Uden had er graag voor getekend. Dertig bezoekers per voorstelling is volgens de directeur namelijk compleet onhoudbaar. “Met 150 man lukt het met hangen en wurgen. Economisch word je er niet veel wijzer van, maar je bent tenminste open en vervult een rol als ontmoetingspunt in de regio. Maar terug naar dertig? Dan moet je dicht. Want hoe kun je nou een voorstelling voor dertig man draaien? Ik moet horecapersoneel betalen en technici. En bijvoorbeeld Guido Weijers en Jeroen van de Boom, die volgende week op de planning staan, kunnen echt niet voor dertig man optreden.”

Van Steen van het Tilburgse theater springt ondanks de ontheffing in zijn regio nog geen gat in de lucht. “Ik blijf me bewust van de beperkingen en houd er rekening mee dat de beslissing altijd kan veranderen. In andere steden geldt deze ontheffing juist niet, wat ook sneu voor ze is. Maar gezondheid gaat natuurlijk boven alles. Dus het zou ook zomaar kunnen keren.”

