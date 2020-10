Horeca in Breda, Helmond en Eindhoven pleit zelf voor avondklok: 'Illegale feesten aanpakken'

Een lege Grote Markt in Breda (Foto : Ronald Strater) vergroot

Een deel van de Brabantse horeca wil dat de overheid per direct een avondklok instelt. Volgens de ondernemers loopt het de spuigaten uit met illegale (thuis)feestjes waardoor het aantal besmettingen blijft toenemen. Kroegen en restaurants moeten sinds vorige week om tien uur 's avonds dicht. "Er moet nu stevig ingegrepen worden zodat we er over twee weken vanaf zijn", zeggen vertegenwoordigers uit Breda, Helmond en Eindhoven.

Het is de horeca in die drie steden een doorn in het oog. Als zij 's avonds om tien uur verplicht hun deuren sluiten, wordt er daarna door klanten thuis vaak verder gefeest. Of in een park, bedrijfspand of fabriekshal. En vaak worden daar dan de coronaregels met voeten getreden.

"De huidige maatregelen werken niet", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Wij willen daarom een avondklok en liefst zo snel mogelijk. Dan gaan mensen na tienen in ieder geval niet meer feesten. Want dat gebeurt volop, zo blijkt na dit eerste weekend. De kranten staan er vol van."

"Wij proberen ons winkeltje open te houden, maar mensen hebben er schijt aan."

"Een avondklok zorgt ervoor zorgen dat mensen naar hun eigen huis gaan of daar blijven", vervolgt De Vos. "Zo kunnen we zorgen dat het virus echt terug gedrongen wordt. Want de horeca is straks nog meer de pineut als het zo doorgaat met de besmettingen. Dan moeten we misschien wel helemaal dicht. Wij proberen juist ons winkeltje open te houden, maar mensen hebben er gewoon schijt aan. Als horecaondernemer word je hier doodziek van. Er moet harder opgetreden worden."

Dat is ook de mening van Hein Gruijsters, voorzitter van KHN Helmond. "Er moet zeker een avondklok komen, want ook hier in Helmond is het een drama met de thuisfeestjes", zo zegt hij. "En de meeste besmettingen vinden bij mensen thuis plaats. Laten we het gewoon nu eens keihard aanpakken en twee weken een avondklok instellen. Want anders blijft die corona dooretteren."

"Als het zo doorgaat kan de horeca over twee weken helemaal dicht."

Een avondklok mag voor de Eindhovense afdeling van KHN meteen worden ingevoerd. "Het is half werk wat er nu gebeurt", zegt Ruud Bakker over het overheidsbeleid. "Een avondklok is rigoureus, maar misschien moeten we de vrijheid van de consument even inperken. Want als we zo doorgaan, kan de horeca over over twee weken helemaal dicht."

En daar zit precies de grote angst van veel kroegbazen en restauranteigenaren. "Het is inderdaad preken voor eigen parochie", weet Johan de Vos. "Maar we hebben wel een virus te verslaan. We moeten het beest bij de kop pakken. Die illegale feesten moeten echt aangepakt worden. Nou, dat kan dus met een avondklok vanaf elf uur."

Van de vijf grote Brabantse steden heeft de afdeling van KHN in Den Bosch nog geen standpunt ingenomen. Tilburg ziet een avondklok niet zitten.