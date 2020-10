OM eist ongewoon hoge celstraffen tegen Tilburgse drugskoks

Experts onderzoeken alle chemicaliën in Rijen (foto: Willem-Jan Joachems) Drugslab Rijen zat onder de vloer van de garage verstopt (foto's: Willem-Jan Joachems) Drugslab Rijen 2018 Drugslab Rijen, 2018 Volgende Vorige vergroot 1/4 Experts onderzoeken alle chemicaliën in Rijen (foto: Willem-Jan Joachems)

Twee Tilburgers waren actief in drugslabs in Gilze-Rijen, Baarle Nassau en het Gelderse Zevenaar. Het openbaar ministerie (OM) wil dat ze allebei tien jaar de cel in gaan, zo bleek maandag voor de rechtbank in Breda.

Vorig jaar april pakte de politie ze bij een drugslab in Zevenaar. Tijdens het rechercheonderzoek werden hun vingerafdrukken vergeleken met DNA dat in andere labs was gevonden en er bleek een overeenkomst. In de labs werden MDMA -de grondstof voor xtc- en amfetamine gemaakt.

Opvallend hoge eis

De hoogste eis van tien jaar ging naar twee mannen uit Tilburg van 39 en 47 jaar die in alle drie de labs drugs zouden hebben gewerkt. Die tien jaar is een opvallend hoge strafeis. Meestal is het eerder vijf jaar voor vergelijkbare verdenkingen. De officier eiste drie en vier jaar cel tegen twee mannen die alleen in Zevenaar drugs zouden hebben gemaakt en 2,5 jaar voor iemand die alleen bij de opbouw hielp.

De drugslabs waren groot. Door al het geloosde afval in Baarle-Nassau raakte in 2017 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld.

Het lab in Rijen zat in een oude autogarage en werd eind 2018 ontdekt. Daar was de politie dagen bezig met de ontmanteling. Eerder veroordeelde de rechtbank de mannen al die hun loodsen verhuurden. De verhuurder in Rijen is daar ook al voor veroordeeld.