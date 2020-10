Operatie Alfa: politie haalde veel misdrijven uit cryptotelefoons

De vermeende kopstukken van Operatie Alfa op een eerdere zitting (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

In het onderzoek rond Operatie Alfa heeft de politie veel belastend bewijs kunnen halen uit chatberichten. Dat bleek maandag voor de rechtbank in Den Bosch. Daar begon de vierde ronde van tussentijdse zittingen rond de grote Osse wapen- en drugszaak. Hoofdverdachte zijn Martien R. en een groep familieleden. Nieuwe beschuldigingen of misdrijven kwamen niet voorbij op de rechtbankzitting.

Het onderzoek is onlangs afgerond. Het openbaar ministerie (OM) ging vooral gedetailleerder in op de beschuldigingen.

Er werd volop uit de dossiers geciteerd. Voor het OM leek dat voorlezen uit eigen werk ook vooral gericht aan de rechtbank. Die moet ervan worden overtuigd dat de verdachten een gevaar vormen voor de samenleving en zo weer opnieuw kunnen beginnen. Rechtbank en advocaten hoorden niks nieuws, de buitenwereld wel.

Martien R.

Over hoofdverdachte Martien R. (49) kon het OM melden dat er een telefoon van hem is gevonden in zijn auto. Dat was een cryptotelefoon die kon worden ontgrendeld. Daarin vond de recherche elf aantekeningen. Ze bevatten steekwoorden als '25.000 inklaarder'. Dat staat volgens de politie voor de betaling aan een (corrupte) havenmedewerker. Ook het woord 'bakke' wat staat voor containers waarmee coke aan land kwam. '1000 miere' slaat op de productie van synthetische drugs. En 'Glocks' op vuurwapens.

Medeverdachte en rechterhand Arnold M. had ook een Encrochat-telefoon. De politie vond daarin zeventien chatsessies die aan hem worden toegeschreven. Met daarin onder meer een bericht over de import van 315 kilo coke via een metaalbedrijf dat een dekmantel zou zijn geweest.

Toon

Ook werd iets meer bekend over Toon R. (41) die maandenlang voortvluchtig was en op een vakantiepark op de Veluwe verbleef. Het OM kwam hem op het spoor dankzij zijn cryptotelefoon van Encrochat waarmee hij zich veilig waande. Zijn nickname was 'dirtyharrie'. Hij verzond chatberichten over vuurwapens, drugsolie en het opzetten van een drugslab. Zo chatte hij over een Beretta-pistool. Datzelfde wapen vond de politie bij zijn arrestatie. Daarnaast waren er de 24 jerrycans met in totaal 720 liter zoutzuur en 300 kilo apaan. Allemaal grond- en hulpstoffen voor drugs.

Doorgaan

Het OM herhaalde de beschuldiging dat hiermee duidelijk is geworden dat hij gewoon maandenlang doorging met misdrijven plegen. Ook na de arrestaties van de vermeende top onder wie Martien R. op 13 november 2019.

Volgens het OM geldt dit in zekere zin ook voor drie andere verdachten die op 25 november 2019 zijn opgepakt, onder wie Arnold M. Ze gingen gewoon door tot hun arrestatie, bijna twee weken later.

Er volgen na vandaag nog drie zittingen waarop wordt gekeken wat de stand van zaken is en wat er nog moet gebeuren. Begin december en begin februari volgt weer een reeks tussentijdse zittingen. Vermoedelijk nog voor de zomer is het inhoudelijke proces.