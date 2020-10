Megacarnavalshit De Toreador van Wilbert Pigmans wint Buma NL Award voor meest succesvolle single

Het was een mégahit begin dit jaar, voor Bosschenaar Wilbert Pigmans en Opgeblazen: De Toreador. Tijdens carnaval en nog lang daarna werd er gefeest op het nummer. En dat feestje kan nu nog even worden voortgezet. De Toreador won maandagavond won de Buma NL Award voor succesvolste single Hollands.

De Toplijst van iTunes, de Top40, de Top 50 Nederland, de Viral 50 Nederland op Spotify: geen lijstje waar De Toreador in februari niet in te vinden was. Met carnaval als katalysator werd het groter en groter en kon Wilbert zijn geluk niet op.