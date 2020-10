Meisje (9) beroofd van telefoon, dader was live te volgen via app

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 9-jarig meisje werd maandagavond beroofd van haar telefoon aan de Broerestraat in Tilburg. De politie kon de 47-jarige dief live volgen via een app op haar telefoon. De man is opgepakt en zit vast.

Het meisje liep maandagavond rond halfacht samen met een vriendinnetje naar huis. De dader fietste langs het meisje, griste haar telefoon uit haar handen en ging er daarna snel vandoor.

Hevig overstuur vertelde het kind het verhaal aan haar moeder, die de politie inschakelde. De moeder kon het mobieltje live traceren via een gps-applicatie. Ze gaf de locatie steeds 'live' door aan de politie.

Op het Rubensplein zag de politie een verdachte die aan het signalement voldeed. Ook de app vertelde dat de man daar was. Hij had de telefoon van het meisje bij zich en werd dus opgepakt. De Tilburger zit nog altijd vast voor onderzoek.