Een horecazaak beginnen in coronatijd? Peter en Davy gaan ervoor

Peter de Ruijter in het proeflokaal (foto: Jessica Ranselaar). vergroot

Sommige mensen zullen Peter de Ruijter en Davy Stevens voor gek verklaren. De twee zegden hun baan op om een eigen horecazaak te beginnen in Tilburg. In coronatijd. Peter snapt het wel dat mensen vreemd opkijken, maar weet ook: "Je krijgt er heel veel goede energie van. We zitten boordevol ideeën." En, vult Davy aan: "We gaan ervoor!"

Jessica Ranselaar Geschreven door

Natuurlijk is het een onzekere tijd, zeker in de horeca. Maar de mannen denken een concept te hebben dat het juist nu goed gaat doen. Ze doen een Chef's Table, een proeflokaal. Mensen reserveren, betalen 99 euro en krijgen dan een uitgebreid 11-gangendiner voorgeschoteld met bijpassende wijnen. Davy legt alles uit over het eten, Peter over de wijn. Mensen zijn de hele avond onder de pannen. "Het is een hele avond uit, alles is geregeld", legt Davy uit.

Hij had tot 1 september een vaste baan. ''Natuurlijk denk ik af en toe: waar ben ik aan begonnen? Maar dit was een kans die ik gewoon niet kon laten liggen.'' Ook Peter gaf zijn baan op. Da's best spannend. "Je zet toch je veiligheid opzij en springt in het diepe om iets te gaan doen. Ik had een vaste baan, maar ik heb altijd al ondernemer willen worden. Dit was een kans en die hebben we gepakt."

Davy Stevens is druk bezig in de keuken (foto: Jessica Ranselaar). vergroot

Begin september begonnen ze met een lege ruimte, zaterdag is de eerste avond van hun Chef's Table. De twee konden onder meer zo snel schakelen omdat Hans Prevoo ruimte over had. Voor zijn Kookstudio Bollore huurt hij ruimte aan de Piushaven. Davy en Hans kennen elkaar al een tijd. Davy: "Hans was jarenlang mijn leermeester. Ik had het er met hem over gehad. Peter en ik wilden al langere tijd iets beginnen. Nu gaan we ervoor."

De Chef's Table is nog maar het eerste plan van de mannen. ''Daarnaast willen we wijnproeverijen gaan doen, cursussen geven. We willen ook op locatie dingen gaan doen. Als het straks weer mag, willen we bij mensen thuis dingen gaan organiseren."

Peter en Davy sparren over alles wat ze serveren (foto: Jessica Ranselaar). vergroot

Peter en Davy hebben een avond proefgedraaid en gaan het zaterdag voor 'het echie' doen. Daarna hopen ze naar maximaal vier dagen in de week uit te bouwen. Niet meer. Davy: "Als chefkok maak je echt belachelijke uren. Ik sta al bijna 20 jaar in de keuken en dat zestien uur per dag werken, eist z'n tol wel."

