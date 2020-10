Toch meer publiek toegestaan in theaters, culturele centra en poppodia in Brabant-Noord

Jack Mikkers vergroot

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Jack Mikkers heeft dinsdagochtend besloten in zijn regio toch een aantal ontheffingen te gaan verlenen de komende twee weken. Dit betekent dat vanaf dinsdag in theaters, culturele centra en poppodia maximaal 250 bezoekers welkom zijn. Wel moeten de coronaregels worden nageleefd.

Dit laatste betekent onder meer dat eventuele horeca om tien uur 's avonds moet sluiten en dat gezelschappen die een voorstelling bezoeken uit maximaal vier personen mogen bestaan. Ook voor Mainstage in Den Bosch geldt een ontheffing.

Wel een uitzondering

In Brabant zijn drie veiligheidsregio's. In Midden- en West-Brabant en in Brabant-Zuidoost gold wel een uitzondering voor de grotere zalen. Daar werden sinds vorige week woensdag wel meer dan dertig bezoekers in de grotere zalen.

Voorzitter van Brabant-Zuidoost, John Jorritsma, gaf meteen al aan dat hij het jammer vond dat de regels voor theaters en andere podia per regio verschilden. Met de beslissing van Mikkers gelden nu overal in Brabant dezelfde regels: voor zalen waar meer dan 600 mensen in kunnen, geldt de regels van maximaal 30 bezoekers niet.

'Eenheid van beleid'

Jack Mikkers vond het verschil tussen de regio's ook onduidelijk en stelde daarom zijn eerdere beslissing bij. “Om de pandemie te bestrijden is eenheid van beleid in alle veiligheidsregio’s cruciaal. Mensen snappen niet dat wat hier niet kan, een paar kilometer verderop wel kan", stelt hij.

"Daarom verleen ik vanaf nu ontheffingen op de manier die landelijk, in de afgelopen week, de norm is geworden. We hebben voor alle maatregelen behoefte aan landelijke heldere criteria en ik vertrouw erop dat die snel komen. Ik reken erop dat de theaters en poppodia ervoor zorgen dat het bezoek veilig verloopt. Daar heb ik ook vertrouwen in gezien de professionaliteit die deze sector de afgelopen tijd heeft laten zien.”