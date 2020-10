Wedstrijd van FC Den Bosch is afgelast, hele selectie in quarantaine na besmetting

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City FC gaat dinsdagavond niet door. De hele selectie van de Bossche club gaat in quarantaine, vanwege een coronabesmetting.

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle werd zaterdagavond ook afgelast vanwege coronabesmettingen. Dat was de eerste keer dit voetbalseizoen dat een duel in de eredivisie niet kon worden gespeeld vanwege besmettingen. In de voorbereiding op het seizoen kwam dit al wel een paar keer voor.