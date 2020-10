Grote brand in varkensstal in Sterksel: 450 varkens hebben het niet overleefd

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Bij een grote brand in een varkensstal aan de Vlaamseweg in Sterksel zijn dinsdag 450 varkens omgekomen. De dieren zijn waarschijnlijk door de rook om het leven gekomen. De brandweer wist zeshonderd varkens te redden. Rond kwart over zeven liet de brandweer weten de brand onder controle te hebben.

De eerste eenheden keerden op dat moment terug naar de kazerne. Er is in de stal plaats voor twaalfhonderd dieren. In het voorste deel van de stal zaten zeshonderd varkens.

Allemaal overleden

In het achterste gedeelte, waar de brand woedde, zaten 450 varkens. De brandweer liet al vrij snel weten dat het aannemelijk was dat de dieren in het achterste gedeelte allemaal waren overleden. "Gezien de rook in de stal gaan we ervan uit dat die varkens het allemaal niet hebben overleefd", zei een woordvoerder van de brandweer.

Er kwam veel rook vrij bij de brand in de varkensstal:

De melding van de brand kwam rond kwart over vijf. De eigenaar van de stal belde zelf de brandweer. Er was rook te zien in de nok van de stal en de ventilatie was uitgevallen.

Vuur niet laten overslaan

De brandweer heeft eerst geprobeerd om het vuur niet te laten overslaan op andere gebouwen. Dat is gelukt. Ook het voorste deel van de stal is gespaard gebleven.

Al snel werd de brand in de varkensstal opgeschaald naar zeer groot. Er kwamen vier blusvoertuigen bij de stal. Ook werden er zes wagens opgeroepen voor extra watertoevoer.

Blikseminslag

Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Volgens een buurman is een blikseminslag de oorzaak, maar daarover kan de brandweer nog niets zeggen. "Ik heb gehoord dat er in de buurt een blikseminslag is geweest", zei een woordvoerder, "maar het is niet te zeggen of dat de oorzaak is. We zijn nu eerst bezig met blussen."

