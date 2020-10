Grote brand in varkensstal in Sterksel: ‘Onduidelijk of de 1200 dieren het gaan redden’

(foto: Rico Vogels/SQ Vision) vergroot

In een varkensstal in Sterksel woedt een grote brand. Er zijn volgens de brandweer zo'n twaalfhonderd dieren binnen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Het lot van de dieren in de stal is onduidelijk. Volgens de brandweer is er brand in een compartiment van de stal, waar 450 varkens in zitten.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er eerst geprobeerd wordt om het vuur niet te laten overslaan op andere gebouwen. "Daarna proberen we de cirkel steeds kleiner te maken."

De brandt woedt in een stal aan de Vlaamseweg in Sterksel. De eerste melding van de brand kwam rond vijf uur binnen. Inmiddels is de brand in de varkensstal opgeschaald naar zeer groot. Er zijn vier blusvoertuigen bij de stal. Ook zijn er zes wagens opgeroepen met extra watertoevoer.

