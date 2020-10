Na 14 jaar kan eindelijk de bouw van het nieuwe Theater aan de Parade beginnen

De schetsen van het nieuwe Theater aan de Parade (gemeente Den Bosch) vergroot

Na 14 jaar kan er eindelijk begonnen worden met de nieuwbouw van het Theater aan de Parade in Den Bosch. Dinsdagnacht stemde de gemeenteraad van Den Bosch in met het nieuwe bestemmingsplan. Volgens wethouder Huib van Olden (CDA) was dat de Go waar iedereen al jaren op zat te wachten. Er kan gebouwd worden. Eindelijk.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De discussie in de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan was net zo kort als dat de voorbereidingen lang waren. Alles was inmiddels afgekaart in jarenlange discussies in de stad en in de raad. Het ontwerp was gekozen, de bouwer ook, maar het veranderen van het bestemmingsplan voor de bouw, is toch echt het officiële startschot.

60,3 miljoen euro gaat het theater kosten. Zoveel heeft de gemeente in de afgelopen 14 jaar nog nooit uitgegeven aan één project. Huib van Olden was er zichtbaar blij mee:"Als samenleving hebben we gezegd, we hebben graag een nieuw theater waar we allemaal van kunnen genieten, met goeie horeca. Het was een lange weg, nieuwe colleges en nieuwe raadsleden vonden steeds iets anders. Maar we zijn heel blij dat we u dit nu voor kunnen leggen."

Omwonenden

Toch blijven er nog zorgen bij direct omwonenden over de geluidsoverlast van bijvoorbeeld luchtroosters die uit het gebouw komen. Van Olden:"We zijn zelfs deze week nog indringend met direct omwonenden in gesprek gegaan. We hebben gekeken vanuit de huizen. We hebben zeer serieus geluisterd naar de bezwaren. We gaan zelfs nog aanvullende geluidsdempers aanbrengen om de geluidsoverlast te verminderen."

De gemeente gaat ook metingen in de panden doen om vast te kunnen stellen of er scheuren ontstaan door het zware vrachtverkeer dat straks langdurig langs de huizen zal rijden.

De sloop van het oude gebouw is al begonnen. De voorstellingen komen de komende drie jaar vanuit de Brabant Hallen in Den Bosch.