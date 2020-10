Goed nieuws in de strijd tegen corona: sneltest goedgekeurd na onderzoek in Amphia Ziekenhuis

In het Amphia Ziekenhuis werd de sneltest onderzocht (foto: Raoul Cartens). vergroot

Er is goed nieuws in de strijd tegen het coronavirus. Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft de afgelopen tijd een sneltest onderzocht en meldt nu dat die even betrouwbaar blijkt te zijn als een standaardtest. Met deze uitkomst kan het capaciteitsprobleem bij GGD's en ziekenhuizen aangepakt worden. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte het nieuws woensdag bekend tijdens een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis. Daar is een van de beide testen onderzocht en goedgekeurd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht.

De Jonge is enthousiast over de resultaten. "Je kunt deze test zeker gaan gebruiken in een snelteststraat voor mensen in het onderwijs of de zorg, maar ook in andere vitale beroepen", zegt hij. "Of voor mensen die naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen. Of voor gebruikers van de corona-app."

Volgens Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant, is deze ontwikkeling erg belangrijk in de strijd tegen corona. “Zo'n snelle test geeft een stimulerend effect om thuis te blijven: binnen een kwartier weten mensen waar ze aan toe zijn." Mogelijk gaan ook de andere tests profiteren van de sneltests, zegt Van de Sande. "Er komen wellicht meer handen bij de GGD vrij door de sneltests."

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Bredase ziekenhuis liet eerder weten dat de sneltest 'een groot verschil kan maken bij het opsporen van coronabesmettingen'.

