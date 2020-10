Coronanieuws: 4989 nieuwe coronabesmettingen, virus eist vijf levens in Brabant

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De belangrijkste punten op een rij:

4989 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur, waarvan 657 in Brabant.

Er zijn iedere week 150 incidenten rondom mondkapjes in het openbaar vervoer.

De coronasneltesten zijn sneller, maar zitten er wel vaker naast dan de PCR-testen.

Eerste twee corona-sneltesten goedgekeurd, maar er zitten wel risico's aan vast.

16.30 - Restaurant Usine dicht vanwege corona

Restaurant Usine in de Lichttoren in Eindhoven is tijdelijk gesloten, zo is te lezen op de website. De sluiting duurt in elk geval tot 20 oktober en heeft te maken met de corona-restricties.

16.20 - Fysiopraktijk dicht vanwege besmetting

Alle medewerkers van fysiotherapiepraktijk Van Eijk in Eindhoven zijn deze week uit voorzorg in quarantaine gegaan, nadat er een coronabesmetting was geconstateerd binnen het team. De praktijk op de Piuslaan gaat komende maandag weer open. De patiënten zijn telefonisch op de hoogte gebracht.

16.15 - Wereldbeker veldrijden in Hoogerheide afgelast

De kalender van de wereldbeker veldrijden voor komend seizoen wordt steeds kleiner. Woensdag meldde de internationale wielrenunie UCI dat ook de cross in Hoogerheide niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen. Van de oorspronkelijk geplande veertien wereldbekerwedstrijden zijn er op dit moment nog maar zes over. In Hoogerheide zouden de veldrijders in het weekend van 23 en 24 januari in actie komen.



16.05 - Reguliere zorg afgeschaald in Zuidwest-Nederland

Ook de ziekenhuizen in Zuid-Holland en Zeeland schalen de reguliere zorg af om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden. In elk ziekenhuis wordt gekeken hoe deze afschaling zo zorgvuldig mogelijk geregeld kan worden. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland. “De niet-urgente afspraken, operaties en ingrepen worden deels uitgesteld. Elke patiënt wordt daarover door zijn eigen ziekenhuis tijdig ingelicht. De spoedzorg gaat net als bij de eerste coronagolf gewoon door,” aldus Kuipers.

14.55 - Minder mensen op de weg en in het OV

Sinds de persconferentie van vorige week maandag mijden meer Nederlanders de snelweg en het openbaar vervoer. Dat bleek uit de cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink en de Nationale Dabank Wegverkeersgegevens (NDW).

Een onderzoeker van de NDW laat weten dat de daling er is, maar nog niet zo erg als in maart. ''Wel zien we opnieuw de grootste afnames in de spitsen, mogelijk dus vanwege de dringende oproep zoveel mogelijk thuis te werken.''

14.30 - 4989 nieuwe coronabesmettingen erbij

Er kwamen de afgelopen 24 uur 4989 nieuwe coronabesmettingen bij in Nederland, waarvan 657 in Brabant. In Tilburg testten de meeste mensen positief, gevolgd door gemeente Meierijstad en Eindhoven. In Brabant werden negen mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis en vijf mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

13.45 - Wekelijks 150 mondkapjesincidenten in het OV

Iedere week worden er 150 incidenten rond mondkapjes geregistreerd in het openbaar vervoer. De agressie is meestal gericht tegen het personeel, maar kan ook plaatsvinden tussen reizigers onderling.

Voorzitter van Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) Pedro Peters zegt dat het gaat om incidenten als scheldpartijen en spugen, maar ook om ernstig geweld zoals dinsdag in Amsterdam. Een buschauffeur werd daar ernstig mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen.

12.15 - Lege gebouwen gebruiken voor colleges

De Tweede Kamer wil dat lege gebouwen gebruikt gaan worden om les te geven aan studenten. Door corona volgen veel studenten van het mbo, hbo en de universiteit lessen vanuit huis. Zowel leraren als studenten geven aan graag meer fysiek onderwijs te willen. Meerdere partijen uit de Kamer wil dat minister van Onderwijs Ingrid Engelshoven gaat kijken of lege kerken of bioscoopzalen gebruikt kunnen worden als collegezaal.

11.20 - Risico bij sneltest

Onderzoeker Marc Bonten van het UMC Utrecht laat weten dat er ook risico's vastzitten aan het gebruik van de nieuwe sneltesten. De testen geven namelijk niet zo veel zekerheid als de PCR-testen die we op dit moment gebruiken. Op de grootste testlocatie in Utrecht testten de onderzoekers 1257 mensen met zowel de gevoeligere PCR-test als de sneltest. De PCR-test gaf bij 123 een positief resultaat, de sneltest slechts bij 90 personen.

De uitslag is er dus sneller, maar er is een grotere kans dat de uitslag niet klopt.

10.45 - Geen najaarskermis Breda

De najaarskermis die normaal gesproken midden in Breda zou staan, gaat niet door. B en W hebben besloten geen vergunning te verstrekken vanwege de coronamaatregelen en het stijgend aantal coronabesmettingen.

9.30 - Vuurwerkshows in Tilburg geschrapt

In Tilburg is besloten om twee grote vuurwerkshows niet door te laten gaan komende jaarwisseling. In een brief namens het College van B en W laat burgemeester Theo Weterings weten dat niet mogelijk is de shows op een veilige en verantwoorde manier te organiseren in coronatijd. Verder stelt hij dat het schrappen van de shows ook een goede stap is in de richting van een vuurwerkvrij Tilburg.

9.00 - Bedrijven moeten steungeld terugbetalen

Veel bedrijven die aan het begin van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de loonsteunregeling moeten dat geld waarschijnlijk gaan terugbetalen. Er hebben in die eerste coronaperiode ongeveer 140.000 bedrijven gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Janet Helder van uitkeringsinstantie UWV vertelde aan het Financieel Dagblad dat bij sommige bedrijven het omzetverlies kleiner uitvalt dan ze bij de aanvraag van de steun verwachtten.

7.50 - Gratis mondkapjes voor minima in Den Bosch

Ook in Den Bosch komen er gratis mondkapjes voor mensen met een lager inkomen. De gemeente gaat samen met voedselbanken kijken hoe ze de mondkapjes het beste kunnen verstrekken. In Eindhoven werd eerder ook al besloten gratis mondkapjes uit te delen aan mensen die financieel krap bij kas zitten.

7.20 - Sneltesten goedgekeurd

De eerste twee corona-sneltesten zijn goedgekeurd. Dat maakte minister Hugo de Jonge woensdagochtend bekend tijdens een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een van de twee testen die zijn goedgekeurd, werd hier de afgelopen tijd getest. De andere test werd goedgekeurd na onderzoek in het UMC in Utrecht. Door de sneltesten weten mensen al na een kwartier weten of ze besmet zijn met het coronavirus.

6.00 - Minder mensen in de winkels

Door het oplopend aantal coronabesmettingen, mijden steeds meer Nederlanders de winkelstraat. Economen van ABN AMRO kunnen aan het aantal pinpasbetalingen zien dat sinds halverwege september steeds minder mensen iets kopen in winkels.

Dat betekent niet meteen dat mensen ook minder uitgeven. Zo gaan mensen minder vaak naar de supermarkt, maar doen ze meer boodschappen in een keer.

4.30 - Kamer in gesprek over coronaspoedwet

De Tweede Kamer gaat woensdag opnieuw in gesprek over de zogenoemde coronaspoedwet. Als die wet zou worden ingevoerd krijgt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de mogelijkheid om zelf gemakkelijker maatregelen in te voeren. Veel Tweede Kamerleden hadden hier kritiek op, omdat ze vonden dat minister te veel macht kreeg.

