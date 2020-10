Coronanieuws: Tweede Kamer bespreekt coronaspoedwet, bedrijven moeten steungeld terugbetalen

Winkelende mensen in coronatijd (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De belangrijkste punten op een rij:

Bedrijven moeten waarschijnlijk steungeld van de overheid terugbetalen

Eerste twee corona-sneltesten goedgekeurd.

Sinds september daalt het aantal winkelbezoeken.

De Tweede Kamer gaat woensdag opnieuw in gesprek over de coronaspoedwet.

9.30 - Vuurwerkshows in Tilburg geschrapt

In Tilburg is besloten om twee grote vuurwerkshows niet door te laten gaan komende jaarwisseling. In een brief namens het College van B en W laat burgemeester Theo Weterings weten dat niet mogelijk is de shows op een veilige en verantwoorde manier te organiseren in coronatijd. Verder stelt hij dat het schrappen van de shows ook een goede stap is in de richting van een vuurwerkvrij Tilburg.

9.00 - Bedrijven moeten steungeld terugbetalen

Veel bedrijven die aan het begin van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de loonsteunregeling moeten dat geld waarschijnlijk gaan terugbetalen. Er hebben in die eerste coronaperiode ongeveer 140.000 bedrijven gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Janet Helder van uitkeringsinstantie UWV vertelde aan het Financieel Dagblad dat bij sommige bedrijven het omzetverlies kleiner uitvalt dan ze bij de aanvraag van de steun verwachtten.

7.50 - Gratis mondkapjes voor minima in Den Bosch

Ook in Den Bosch komen er gratis mondkapjes voor mensen met een lager inkomen. De gemeente gaat samen met voedselbanken kijken hoe ze de mondkapjes het beste kunnen verstrekken. In Eindhoven werd eerder ook al besloten gratis mondkapjes uit te delen aan mensen die financieel krap bij kas zitten.

7.20 - Sneltesten goedgekeurd

De eerste twee corona-sneltesten zijn goedgekeurd. Dat maakte minister Hugo de Jonge woensdagochtend bekend tijdens een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een van de twee testen die zijn goedgekeurd, werd hier de afgelopen tijd getest. De andere test werd goedgekeurd na onderzoek in het UMC in Utrecht. Door de sneltesten weten mensen al na een kwartier weten of ze besmet zijn met het coronavirus.

6.00 - Minder mensen in de winkels

Door het oplopend aantal coronabesmettingen, mijden steeds meer Nederlanders de winkelstraat. Economen van ABN AMRO kunnen aan het aantal pinpasbetalingen zien dat sinds halverwege september steeds minder mensen iets kopen in winkels.

Dat betekent niet meteen dat mensen ook minder uitgeven. Zo gaan mensen minder vaak naar de supermarkt, maar doen ze meer boodschappen in een keer.

4.30 - Kamer in gesprek over coronaspoedwet

De Tweede Kamer gaat woensdag opnieuw in gesprek over de zogenoemde coronaspoedwet. Als die wet zou worden ingevoerd krijgt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de mogelijkheid om zelf gemakkelijker maatregelen in te voeren. Veel Tweede Kamerleden hadden hier kritiek op, omdat ze vonden dat minister te veel macht kreeg.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid I(foto: ANP 2020/Remko de Waal). vergroot