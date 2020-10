Geen excuses meer voor vernieuwd PSV: landstitel moet naar Eindhoven

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Eén ding staat nu buiten kijf. PSV moet kampioen worden. Excuses gelden niet meer na een zinderende transferperiode, met als klapstuk drie aanwinsten op Deadline Day. Zeker met wereldkampioen Mario Götze in de gelederen moet Schmidt ervoor zorgen dat Ajax en Feyenoord in mei het nakijken hebben.

Job Willemse

PSV had de grootste klapper voor het allerlaatste moment bewaard. De geruchtencircuits draaiden tijdens de laatste vier uur van de transfermarkt al op volle toeren, maar maandagavond om 23.45 uur maakte PSV het pas echt officieel: Mario Götze had een contract in het Philips Stadion ondertekend voor twee seizoenen.

Koker van Schmidt

Met de komst van Götze kwam het aantal nieuwe gezichten binnen de selectie van PSV deze zomer op acht te staan. Veel van die namen kwamen uit de koker van Roger Schmidt (53): bijvoorbeeld Yvon Mvogo, Philipp Max, Eran Zahavi en Mario Götze. De trainer wist verschillende spelers - die anders nooit over een verblijf in Eindhoven zouden hebben nagedacht - over te halen om tóch voor PSV te kiezen en onder hem te gaan spelen.

Schmidt heeft, zoals het hoort, deze zomer nauw samengewerkt met technisch manager John de Jong. Maar duidelijk is wel dat de Duitse oefenmeester een grote vinger in de pap heeft gehad. Dat wil niet zeggen dat John de Jong al die weken maar rustig op zijn stoel heeft gezeten. Ook al heeft Schmidt veel nieuwelingen weten te overtuigen, toch moet De Jong die spelers uiteindelijk ook maar echt weten binnen te hengelen.

Ook heeft John de Jong er als eindverantwoordelijke voor gezorgd dat hij spelers die zelf graag een transfer wilden maken óf op dit moment overbodig waren, aan andere clubs heeft kunnen slijten.

Tijdens de laatste dagen van de transfermarkt verhuurde PSV onder meer Bruma (Olympiakos) en Michal Sadilek (Slovan Liberec), waar eerder ook Ritsu Doan (Arminia Bielefeld) tijdelijk elders onderdak vond.

Met het (tijdelijk) vertrek van een aantal spelers, kwam er weer meer ruimte voor spelers die Schmidt graag wilde hebben om zijn speelstijl meer tot wasdom te brengen in Eindhoven.

Backposities

Ondanks de drie extra spelers die Schmidt vanaf woensdag kan gaan gebruiken, is de selectie nog steeds niet geheel in balans. Schmidt gaf in een eerder stadium al aan dat hij graag in de breedte op de beide backposities nog wat meer opties had gehad, maar daar is het niet van gekomen. PSV heeft op dit moment met Nick Viergever en Jordan Teze twee spelers in de selectie die in noodgevallen op de backposities uit de voeten kunnen.

Het middenveld en de aanval van PSV, daar liggen de wapens. Maar ook een overtal. PSV beschikt over enorm veel verdedigende middenvelders en ook voorop heeft Schmidt genoeg te kiezen. Toch zal vrijwel iedereen aan spelen toekomen, zo is de verwachting. PSV speelt van 18 oktober (na de interlandbreak) tot 22 december maar liefst 17 wedstrijden. Om in twee maanden tijd zoveel wedstrijden te spelen, is een grote selectie en veel keuze geen overbodige luxe.

Speelminuten voor Ihattaren?

Mohamed Ihattaren (18), die de afgelopen weken meermaals in het nieuws was omdat Schmidt hem nog niet veelvuldig gebruikt, zal naar verwachting dus ook echt wel aan speelminuten gaan komen. Het is aan de jonge middenvelder zelf om de Duitse oefenmeester tijdens trainingen en wedstrijdminuten te overtuigen om, ondanks de hevige concurrentie voorin, juist hem in de basis te laten starten. Schmidt gaf eerder zelf al aan dat hij Ihattaren voetballend maar weinig kon bijbrengen, maar Ihattaren zal zichzelf dus vooral moeten laten inpassen in de nieuwe manier van spelen van PSV.

Zoals gezegd heeft Schmidt dus genoeg keuzes. Hieronder een mogelijke opstelling van PSV voor de komende maanden, waar nog geen rekening is gehouden met de revaliderende Marco van Ginkel.

Een van de mogelijke opstellingen van PSV vergroot

